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Forbes изучил, от каких акций избавились самые знаменитые инвесторы мира.

Уоррен Баффет (состояние 78,5 млрд долларов), Карл Айкан (состояние 15,7 млрд долларов) и Джордж Сорос (состояние 25 млрд долларов) и другие миллиардеры создавали свои капиталы, идя на шаг впереди рынка. Как они оценивают перспективы отраслей и отдельных компаний сегодня? Чтобы понять это, американская финансовая компания The Motley Fool изучила документы, поданные миллиардерами в Комиссию по ценным бумагам и биржам США по итогам четвертого квартала 2016 года, сообщает Forbes.

Бумаги свидетельствуют о том, что инвесторы продавали акции компаний, работающих в сфере золотодобычи, бурении на морском шельфе, интернете и ретейле. Подробнее о том, к кому потеряли интерес крупные бизнесмены, и стоит ли последовать их примеру, – в галерее Forbes

Transocean (капитализация 5,1 млрд долларов)

Индустрия шельфового бурения – трудная сфера для зарабатывания денег во времена низких цен на нефть. Многие инвесторы начали терять веру в Transocean и ее коллег. В конце прошлого года миллиардер Карл Айкан сократил свою долю в Transocean, сославшись на необходимость снизить налоговые убытки, однако также значительно пострадал и от резкого падения стоимости ценных бумаг компании.

Transocean и другие компании, занимающиеся бурением на морском шельфе, в условиях падения цен нефть пострадали сильнее прочих игроков в индустрии. Как правило, им разведка обходится дороже, чем компаниям, работающим на суше. Сейчас цены на нефть частично восстановились, однако пока они не настолько высоки, чтобы можно было ожидать полной загрузки мощностей. Дальнейшие перспективы компании зависят от колебаний цен на топливо.

Barrick Gold (капитализация 22,2 млрд долларов)

В конце прошлого года Джордж Сорос продал свою долю в Barrick Gold. После этого в середине февраля акции канадской горнодобывающей компании подскочили на 50%, однако затем вновь начали снижаться. Эти колебания показывают, что будущее компании неопределенное.

Тем не менее аналитики обращают внимание на то, что по итогам последнего квартала производитель золота уменьшил убытки, а в 2017 году надеется нарастить добычу на 5%. Это означает, что есть смысл присмотреться к инвестициям в Barrick Gold.

Facebook (капитализация 403,8 млрд долларов)

Стивен Коэн, возглавляющий SAC Capital, один из самых успешных хедж-фондов в мире, продал в прошлом квартале 96% принадлежавших ему акций Facebook.

Эксперты Motley Fool отмечают, что это решение может вызвать недоумение: в четвертом квартале доходы соцсети выросли на 51%, а расходы – всего на 29%. Также за этот период число пользователей Facebook выросло на 17%, до 1,86 человек, при этом 1,23 млрд из них заходят на сайт ежедневно.

По мнению финансистов, Коэн опасается того, что в ближайшие годы доходы соцсети будут значительно сокращаться. Тем не менее о долгосрочном потенциале Facebook можно не волноваться, считают они.

Seadrill (капитализация 6 млрд долларов)

Еще одной компанией, от бумаг которой поспешили избавиться многие инвесторы (в том числе и миллиардеры), стала норвежская Seadrill. Причиной этого стал огромный внешний долг одного из ведущих мировых подрядчиков в глубоководном бурении – сейчас он превышает 1 млрд долларов.

Скорее всего, компании не удастся погасить задолженность в установленные сроки, что по сути приведет к дефолту по всем ее долгосрочным долговым обязательствам.

Тем не менее по-прежнему существует вероятность того, что что Seadrill сможет изменить ситуацию и договориться с кредиторами, и тогда окажется, что нынешняя цена ее бумаг была весьма привлекательной.

Walmart (капитализация 216,9 млрд долларов)

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета в последнем квартале продала едва ли не полностью своей пакет в капитале Walmart. И хотя акции компании составляют небольшую часть портфеля Berkshire, мало кто знает о Walmart больше, чем Уоррен Баффет.

В мае 2003 года Berkshire Hathaway приобрела малоизвестную дочернюю компанию Walmart, известную как McLane Company, дистрибьютора продуктов питания. Вскоре после этого приобретения, в 2005 году, Berkshire купила акции уже самого Walmart. Тем не менее сейчас, видимо, миллиардер хочет выйти из этого бизнеса: в феврале он продал 90% принадлежащих ему бумаг ретейлера.

Аналитики отмечают, что основную конкуренцию классическим торговым сетям сейчас составляют интернет-магазины, такие как Amazon.com. «Мы не видели таких бизнесменов, как он», — говорил Баффет о главе компании Джеффе Безосе.