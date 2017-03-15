Источник AUTO.TUT.BY рассказал, что директора «Белавтоконтинент» (бывший дилер Suzuki) Дениса Яблонского взяли под стражу. Пострадавшие добивались этого два года. Его действия квалифицируются как мошенничество в особо крупном размере. Первоначально подозреваемого обвиняли в причинении имущественного ущерба. Информацию подтвердили в Управлении Следственного комитета по Минску.



Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY

Напомним, ООО «Белавтоконтинет» брало от людей заказы на поставку Suzuki разных моделей. Поначалу в компании все шло хорошо — заказчики вносили деньги и получали автомобили, но в какой-то момент машины начали приходить с задержкой, а с 2014 года поставки и вовсе прекратились. Директор обещал уладить вопросы, но дальше слов дело не двигалось. Поэтому несостоявшиеся автовладельцы, не дождавшись возврата денег или машин, начали подавать иски в суд, когда и это не помогло — понесли заявления в органы МВД и прокуратуру — проверить нет ли в действиях руководителя предприятия мошеннических действий.

Два года клиенты ООО «Белавтоконтинент» добивались возбуждения уголовного дела в отношении руководителя компании Дениса Яблонского. В сентябре 2016 года оно было возбуждено , действия директора квалифицировались следствием по ч. 2 ст. 216 УК Беларуси (Причинение имущественного ущерба без признаков хищения). Однако подозреваемого не заключали под стражу.



Денис Яблонский. Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY

— В ходе расследования дела появились новые обстоятельства, поэтому действия директора компании были переквалифицированы по ч. 4 ст. 209 (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, — наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества). 16 марта он был заключен под стражу, — сообщили в Следственном комитете.

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