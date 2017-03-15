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В Минске бесправник на Skoda устроил серьезную аварию

16.03.2017 20:03 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла 16 марта, около 17.00, на столичной улице Орловской. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Центрального района Анастасия Редько.


Фото: ГАИ Центрального района

По предварительной информации, 43-летний водитель Skoda ехал со стороны улицы Нововиленской в направлении проспекта Победителей во второй полосе. В какой-то момент мужчина резко перестроился в первую полосу, где столкнулся с Acura под управлением 49-летнего водителя. От удара Skoda выбросило за пределы проезжей в столб.

В результате ДТП серьезные травмы получил водитель Skoda, его госпитализировали.














Как сообщили в ГАИ, виновник аварии в 2013 году был лишен прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Водительское удостоверение мужчина не восстановил, поэтому не имел права садиться за руль.

 
 
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Авария произошла 16 марта, около 17.00, на столичной улице Орловской.

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