Авария произошла 16 марта, около 17.00, на столичной улице Орловской. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Центрального района Анастасия Редько.



Фото: ГАИ Центрального района

По предварительной информации, 43-летний водитель Skoda ехал со стороны улицы Нововиленской в направлении проспекта Победителей во второй полосе. В какой-то момент мужчина резко перестроился в первую полосу, где столкнулся с Acura под управлением 49-летнего водителя. От удара Skoda выбросило за пределы проезжей в столб.

В результате ДТП серьезные травмы получил водитель Skoda, его госпитализировали.





























Как сообщили в ГАИ, виновник аварии в 2013 году был лишен прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Водительское удостоверение мужчина не восстановил, поэтому не имел права садиться за руль.