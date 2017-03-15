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В Минске бесправник на Skoda устроил серьезную аварию
Авария произошла 16 марта, около 17.00, на столичной улице Орловской. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Центрального района Анастасия Редько.
По предварительной информации, 43-летний водитель Skoda ехал со стороны улицы Нововиленской в направлении проспекта Победителей во второй полосе. В какой-то момент мужчина резко перестроился в первую полосу, где столкнулся с Acura под управлением 49-летнего водителя. От удара Skoda выбросило за пределы проезжей в столб.
В результате ДТП серьезные травмы получил водитель Skoda, его госпитализировали.
Как сообщили в ГАИ, виновник аварии в 2013 году был лишен прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Водительское удостоверение мужчина не восстановил, поэтому не имел права садиться за руль.
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Авария произошла 16 марта, около 17.00, на столичной улице Орловской.
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