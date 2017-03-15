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Штаб сборной Беларуси по биатлону определил составы на спринтерские гонки в Холменколлене

16.03.2017 20:44 — Разное | Tut.by  
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Штаб сборной Беларуси по биатлону определился с составами на спринтерские гонки 9-го этапа Кубка мира, который стартует 17 марта в норвежском Холменколлене.


Дарья Домрачева. Фото: biathlonworld.com

В женском спринте Беларусь представят:

№ 9 Дарья Домрачева

№ 13 Надежда Скардино

№ 43 Ирина Кривко

№ 81 Динара Алимбекова

№ 93 Кристина Ильченко.

Всего на старт заявлены 104 спортсменки. Начало гонки — в 16.00 по белорусскому времени.

В мужской спринтерской гонке от Беларуси выступят:

№ 2 Сергей Бочарников

№ 47 Дмитрий Абашев

№ 83 Максим Воробей

№ 92 Александр Дорожко.

Всего на старт заявлены 108 биатлонистов. Начало гонки — в 18.30.

9-м этапом Кубка мира завершится розыгрыш Кубка мира-2016/17.

9-й этап Кубка мира. Холменколлен (Норвегия)

17 марта

16.00. Спринт 7,5 км. Женщины.

18.30. Спринт 10 км. Мужчины.

18 марта

14.45. Гонка преследования 10 км. Женщины.

17.00. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины.

19 марта

13.15. Масс-старт 12,5 км. Женщины

15.30. Масс-старт 15 км. Мужчины.

Впрочем, главные интриги сезона уже разрешились — обладателями больших Хрустальных глобусов досрочно стали француз Мартен Фуркад и немка Лаура Дальмайер.

 
 
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Штаб сборной Беларуси по биатлону определился с составами на спринтерские гонки 9-го этапа Кубка мира, который стартует 17 марта в норвежском Холменколлене.

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