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С 2012 года нетто-миграция из Беларуси в Россию неуклонно снижается и по итогам 2016 года была самой маленькой среди стран СНГ и Украины.

Согласно данным исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, в 2012 году нетто-миграция России с Беларусью составила 10,2 тыс. человек. В 2013 году поток сократился до 3,7 тыс. человек, в 2014 году и 2015 опять пошел вверх (соответственно, до 6,8 тыс. и 4,9 тыс. человек), а в 2016 году снизился до самого низкого за последние пять лет уровня в 2,1 тыс. человек.

Это – самый низкий показатель нетто-миграции России со странами СНГ и Украины. На втором месте после Беларуси находится Туркменистан с показателем 2,4 тыс. человек.

Нетто-миграция России со странами этого региона в 2016 году составила 255,3 тыс. человек. Основным миграционным донором для России в 2016 году оставалась Украина (118 тыс. нетто-мигрантов). Далее следовали Казахстан - 37,1 тыс., Таджикистан - 27,3 тыс., Узбекистан - 19,7 тыс., Молдова – 14,4 тыс., Армения – 12 тыс., Кыргызстан – 11 тыс., Азербайджан - 10,4 тыс.человек.

В 2012 году основным миграционным донором для России были Узбекистан, Казахстан и Таджикистан.

С учетом стран дальнего зарубежья нетто-миграция России в 2016 году составила 261,9 тыс. человек.