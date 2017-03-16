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Матч хоккеистов "Гомеля" и "Немана" стал вторым по длительности в истории чемпионатов Беларуси
Хоккеисты «Немана» одержали третью подряд победу в полуфинальной серии Кубка президента. На сей раз гродненская дружина сломила сопротивление «Гомеля» лишь на исходе второго овертайма.
«Гомель» — «Неман» — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
16 марта. Гомель. Ледовый дворец. 2500 зрителей.
Шайбы: 0:1 — Жидких (Горбаченко, Богдановский, 22.32, в большинстве), 1:1 — Еронов (Заламай, Брахманис, 44.18, в большинстве), 1:2 — Ремезов (Лисичкин, Коршунов, 99.15)
Броски: 40−43 (4−10, 10−12, 13−8, 6−7, 7−6).
Штраф: 18−20.
Лучшие игроки матча: И. Брикун — Трус.
Команды второй раз подряд не смогли выявить сильнейшего в основное время. Правда, если в прошлом поединке на выяснение отношений в овертайме им потребовалось лишь 10 с половиной минут, то теперь понадобилось 39 минут 15 секунд — почти два полноценных периода.
17 марта команды снова встретятся в Гомеле. Если победитель противостояния по итогам 4 поединков не определится, что следующие матчи намечены на 19 (в Гродно), 21 (в Гомеле) и 23 марта (в Гродно).
Как отмечает «
Самые продолжительные матчи чемпионатов Беларуси
Ход полуфинальных серий (до 4 побед):
«Неман-Гродно» — «Гомель» — 3:0 (
«Юность-Минск» — «Шахтер-Солигорск» — 3:1 (
Следующие матчи серии пройдут 18 марта (в Минске) и, если потребуется, 20 (в Солигорске) и 22 марта (в Минске).
Обладатель Кубка президента получит также титул чемпиона Беларуси и путевку в Лигу чемпионов. Победителю регулярного сезона полагается путевка в Континентальный кубок. Если «Юность», победившая в «регулярке», выиграет и Кубок президента, то пропуск в Континентальный кубок достанется финалисту плей-офф.
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Хоккеисты "Немана" одержали третью подряд победу в полуфинальной серии Кубка президента. На сей раз гродненская дружина сломила сопротивление "Гомеля" лишь на...
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