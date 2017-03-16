Хоккеисты «Немана» одержали третью подряд победу в полуфинальной серии Кубка президента. На сей раз гродненская дружина сломила сопротивление «Гомеля» лишь на исходе второго овертайма.

«Гомель» — «Неман» — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

16 марта. Гомель. Ледовый дворец. 2500 зрителей.

Шайбы: 0:1 — Жидких (Горбаченко, Богдановский, 22.32, в большинстве), 1:1 — Еронов (Заламай, Брахманис, 44.18, в большинстве), 1:2 — Ремезов (Лисичкин, Коршунов, 99.15)

Броски: 40−43 (4−10, 10−12, 13−8, 6−7, 7−6).

Штраф: 18−20.

Лучшие игроки матча: И. Брикун — Трус.

Команды второй раз подряд не смогли выявить сильнейшего в основное время. Правда, если в прошлом поединке на выяснение отношений в овертайме им потребовалось лишь 10 с половиной минут, то теперь понадобилось 39 минут 15 секунд — почти два полноценных периода.

17 марта команды снова встретятся в Гомеле. Если победитель противостояния по итогам 4 поединков не определится, что следующие матчи намечены на 19 (в Гродно), 21 (в Гомеле) и 23 марта (в Гродно).

Как отмечает « Прессбол », третий матч полуфинальной серии «Гомель» — «Неман» стал вторым по продолжительности в истории чемпионатов страны. Игра длилась 99 минут 15 секунд. Самой дительной встречей в истории чемпионата является противостояние в Гомеле двухгодичной давности, когда местный клуб выяснял сильнейшего в игре с «Юностью» 165 минут 11 секунд.

Самые продолжительные матчи чемпионатов Беларуси

165.11. 7.03.15. «Гомель» — «Юность» — 1:2 (6 ОТ)

99.15. 16.03.17. «Гомель» — «Неман» — 1:2 (2 ОТ)

87.36. 23.03.10. «Юность» — «Шахтер» — 1:2 (2 ОТ)

84.42. 21.03.05. «Сокол» (Киев) — «Керамин» — 1:0 (2 ОТ)

84.13. 15.03.08. «Неман» — «Керамин» — 4:5 (2 ОТ).

Ход полуфинальных серий (до 4 побед):

«Неман-Гродно» — «Гомель» — 3:0 ( 5:2 , 3:2 ОТ , 2:1 2ОТ).

«Юность-Минск» — «Шахтер-Солигорск» — 3:1 ( 3:2 ОТ , 1:0 ОТ , 3:2 ОТ , 2:3).

Следующие матчи серии пройдут 18 марта (в Минске) и, если потребуется, 20 (в Солигорске) и 22 марта (в Минске).

Обладатель Кубка президента получит также титул чемпиона Беларуси и путевку в Лигу чемпионов. Победителю регулярного сезона полагается путевка в Континентальный кубок. Если «Юность», победившая в «регулярке», выиграет и Кубок президента, то пропуск в Континентальный кубок достанется финалисту плей-офф.