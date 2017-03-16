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СКА вышел в 3-й раунд Кубка Гагарина, "Локомотив" уже впереди в серии с ЦСКА

16.03.2017 22:44 — Разное | Tut.by  
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Определился первый финалист Западной конференции Кубка Гагарина. Им стал питерский СКА, выбивший из турнира московское «Динамо». А вот победитель регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА потерпел уже третье поражение от обидчика минских динамовцев ярославского «Локомотива» и отдал «железнодорожникам» лидерство в серии.


Фото: khl.ru

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) (Гусев, 34.33, Ковальчук, 39.18).

«Динамо» отправилось на выезд без своего главного тренера Сергея Орешкина, который, по сообщению пресс-службы клуба, перенес гипертонический криз.

Западная конференция

Итог серии (до 4 побед):

СКА (2) — «Динамо» М (3) — 4:1 (2:3 ОТ, 2:1, 4:2, 4:1, 2:0).

ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0) (Светлаков, 39.08 — Аверин, 13.55, Гавриков, 17.04).

Выступающий за ЦСКА нападающий сборной Беларуси Джефф Платт провел на льду 9 минут 33 секунды (17 смен), исполнил 2 броска в створ ворот, применил 2 силовых приема и получил 2 минуты штрафа.

Западная конференция

Ход серии (до 4 побед):

ЦСКА (1) — «Локомотив» (4) — 2:3 (4:2, 3:4, 2:1, 1:5, 1:2).

Следующие матчи запланированы на 18 и, если потребуется, 20 марта.

Восточная конференция

Итог серии (до 4 побед):

«Металлург» Мг (1) — «Барыс» (5) — 4:0 (4:0, 5:4 ОТ, 5:3, 3:2 ОТ).

Ход серии (до 4 побед):

«Авангард» (2) — «Ак Барс» (3) — 1:3 (1:2 ОТ, 0:2, 4:3 ОТ, 1:2).

Следующие матчи серии запланированы на 17 марта и, если потребуется, 19 и 21 марта.

 
 
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Определился первый финалист Западной конференции Кубка Гагарина.

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