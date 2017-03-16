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Гандболисты БГК завоевали путевку в "финал четырех" SEHA-лиги, который может пройти в Бресте
Гандболисты БГК имени Мешкова выиграли в Вараждине у чемпиона Хорватии «Загреба» и пятый год подряд завоевали путевку в «финал четырех» SEHA-лиги. Причем велика вероятность, что лучший квартет соберется в Бресте, где и будет разыгран главный трофей турнира.
«Загреб» — БГК им. Мешкова — 25:31 (14:17)
«Загреб»: Стеванович, Скок; Мраковчич, Вуйич (2), Контрец, Вори (1), Цингесар (3), Шебетич, Маркович (3), Хорват (4), Шушня (1), Й. Вальчич (2), Т. Вальчич, Мандалинич (3), Миклавчич (6), Маркоски.
БГК им. Мешкова: Пешич (1), Миятович; Д. Рутенко (4), Ященко, Бабичев (2), Кулак (4), Криштопанс (4), Юринок, Стойкович (4), Атьман (3), Шумак, Вукич (2), Проданович, Разгор (2), Остроушко (2), Шилович (3).
Радость от победы была омрачена травмой главного снайпера брестчан Растко Стойковича, который при неудачном падении повредил ногу.
Одолев «Загреб» в заключительном матче регулярного чемпионата, БГК занял 3-е место в турнирной таблице и стартовый матч «финала четырех» SEHA-лиги проведет против второй команды регулярки — венгерского «Веспрема». Вторую пару полуфиналистов составят македонский «Вардар» и хорватский «Загреб».
БГК пробился в «финал четырех» SEHA-лиги пятый год кряду, причем дважды (2014, 2015) брестчане становились вице-чемпионами этого турнира.
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Гандболисты БГК имени Мешкова выиграли в Вараждине у чемпиона Хорватии "Загреба" и пятый год подряд завоевали путевку в "финал четырех" SEHA-лиги. Причем велика...
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