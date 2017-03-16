Гандболисты БГК имени Мешкова выиграли в Вараждине у чемпиона Хорватии «Загреба» и пятый год подряд завоевали путевку в «финал четырех» SEHA-лиги. Причем велика вероятность, что лучший квартет соберется в Бресте, где и будет разыгран главный трофей турнира.



Фото: bgk-meshkova.com

«Загреб» — БГК им. Мешкова — 25:31 (14:17)

«Загреб»: Стеванович, Скок; Мраковчич, Вуйич (2), Контрец, Вори (1), Цингесар (3), Шебетич, Маркович (3), Хорват (4), Шушня (1), Й. Вальчич (2), Т. Вальчич, Мандалинич (3), Миклавчич (6), Маркоски.

БГК им. Мешкова: Пешич (1), Миятович; Д. Рутенко (4), Ященко, Бабичев (2), Кулак (4), Криштопанс (4), Юринок, Стойкович (4), Атьман (3), Шумак, Вукич (2), Проданович, Разгор (2), Остроушко (2), Шилович (3).

Радость от победы была омрачена травмой главного снайпера брестчан Растко Стойковича, который при неудачном падении повредил ногу.



Травмированного Растко Стойковича уводят с площадки. Фото: bgk-meshkova.com

Одолев «Загреб» в заключительном матче регулярного чемпионата, БГК занял 3-е место в турнирной таблице и стартовый матч «финала четырех» SEHA-лиги проведет против второй команды регулярки — венгерского «Веспрема». Вторую пару полуфиналистов составят македонский «Вардар» и хорватский «Загреб».

1. Vardar 18 15 2 1 599: 510 47 2. Veszprem 18 14 2 2 521: 458 44 3. Meshkov Brest 18 11 2 5 552: 500 35 4. PPD Zagreb 18 11 1 6 496: 469 34 5. Celje Piv. Laško 18 11 0 7 561: 545 33 6. Gorenje Velenje 18 6 0 12 501: 520 18 7. Nexe 18 5 3 10 493: 523 18 8. Metalurg 18 5 2 11 453: 472 17 9. Tatran Prešov 18 4 1 13 469: 548 13 10. Izviđač CO 18 1 1 16 503: 603 4

БГК пробился в «финал четырех» SEHA-лиги пятый год кряду, причем дважды (2014, 2015) брестчане становились вице-чемпионами этого турнира.