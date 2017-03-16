Минтруда и соцзащиты предлагает ввести в Беларуси страхование от безработицы. Ведомство передало свои предложения в правительство еще в начале февраля, сообщает газета «Республика».





Минтруда и соцзащиты рекомендует развивать систему страхования по рыночной модели, где человек получает высокое пособие по безработице. «В течение полугода оказавшийся без работы сможет рассчитывать на выплаты в размере 60% от его средней зарплаты на последнем рабочем месте», — уточнил начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун.

Страхование от безработицы предлагают сделать обязательным. Но получать пособие смогут только те, кто зарегистрировался в службе занятости.

— Мы просчитали, что ежемесячный взнос должен составлять 0,5% от фонда оплаты труда. При этом предлагаем платить эту сумму поровну — и нанимателю, и работнику. То есть работник вместо 1% в ФСЗН должен будет платить 1,25%. Мне кажется, что это несущественное увеличение, учитывая то, что человек получает реальную защиту от безработицы. И наниматели, думаю, тоже будут не против, поскольку это снимет с них определенный груз социальной ответственности за увольняемых работников.

Олег Токун напомнил, что всего за 2016 год в стране создано 71 420 новых рабочих мест. При этом план был 50 тысяч. На 2017-й планку подняли и ждут появления не менее 70 тысяч мест. По мнению чиновника, и сейчас вакансий в стране достаточно, а самая большая проблема — это дисбаланс спроса и предложения.

— Вакансии есть одни, а люди хотят другие — с более высокой зарплатой, по другим специальностям. Если смотреть по регионам, то работа есть везде. Понятно, не каждый хочет получать 250−400 рублей. Но такая уж сейчас ситуация. Хотя лично я этого понять не могу. И постоянно говорю безработным: когда мне нужна была работа, я был согласен любые деньги зарабатывать. Не хочется быть банальным, но все же лучше синица в руке, чем журавль в небе. Наверное, все-таки еще нет такой необходимости идти на любую работу. Потому что отвечают, например, так: «Я не для того учился за свои деньги на юриста, чтобы теперь работать механизатором». Такой подход тоже имеет право на существование. Однако нужно понимать, что рынок труда чутко реагирует именно на запросы нанимателей, а не соискателей.

Напомним, планы по введению страхования по безработице прописаны в программе социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет.