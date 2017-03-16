﻿﻿ В Минске ГАИ задержала пьяного на Daewoo, который во дворе "разрабатывал тормозные колодки". 21.by
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В Минске ГАИ задержала пьяного на Daewoo, который во дворе "разрабатывал тормозные колодки"

16.03.2017 13:34 — Разное | Tut.by  
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Отец с дочерью вечером 15 марта стали свидетелями того, как нетрезвый водитель ехал по двору, и обратились в милицию, сообщили агентству «Минск-Новости» в ГАИ Советского района.


Фото: ГАИ Советского района

— Около 18.00 во дворе дома № 5 в переулке Якуба Коласа то вперед, то назад двигался автомобиль Daewoo, чем привлек внимание проходивших мимо мужчины с дочкой. Подойдя ближе, они по характерному запаху поняли, что водитель нетрезв. Заставить его выйти из салона не получилось. Очевидец обратился в милицию. Прибывшие инспекторы ДПС доставили водителя на медицинское освидетельствование, которое показало 1,6 промилле алкоголя, — рассказала представитель ГАИ Советского района Мария Ярмолинская.

Нарушитель пояснил милиционерам, что около 16.00 выпил 200 граммов водки. Спустя два часа решил поставить в свой автомобиль новый аккумулятор. Сев за руль, завел двигатель и проехал несколько метров назад, потом — вперед. В машине заклинили тормозные колодки, и он пытался их разработать. Выезжать со двора мужчина, по его словам, не планировал.

Оказалось, что мужчина уже был лишен водительского удостоверения в 2012 году за аналогичное нарушение, но права до сих пор не вернул. На водителя составили два административных протокола.

 
Теги: Минск
 
 
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