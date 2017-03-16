Отец с дочерью вечером 15 марта стали свидетелями того, как нетрезвый водитель ехал по двору, и обратились в милицию, сообщили агентству « Минск-Новости » в ГАИ Советского района.



Фото: ГАИ Советского района

— Около 18.00 во дворе дома № 5 в переулке Якуба Коласа то вперед, то назад двигался автомобиль Daewoo, чем привлек внимание проходивших мимо мужчины с дочкой. Подойдя ближе, они по характерному запаху поняли, что водитель нетрезв. Заставить его выйти из салона не получилось. Очевидец обратился в милицию. Прибывшие инспекторы ДПС доставили водителя на медицинское освидетельствование, которое показало 1,6 промилле алкоголя, — рассказала представитель ГАИ Советского района Мария Ярмолинская.

Нарушитель пояснил милиционерам, что около 16.00 выпил 200 граммов водки. Спустя два часа решил поставить в свой автомобиль новый аккумулятор. Сев за руль, завел двигатель и проехал несколько метров назад, потом — вперед. В машине заклинили тормозные колодки, и он пытался их разработать. Выезжать со двора мужчина, по его словам, не планировал.

Оказалось, что мужчина уже был лишен водительского удостоверения в 2012 году за аналогичное нарушение, но права до сих пор не вернул. На водителя составили два административных протокола.