В Роттердаме (Нидерланды) появился удивительный дом. Со стороны улицы он выглядит довольно уныло, но если заглянуть со стороны двора, то мнение о нем меняется кардинально. Оригинальные изгибы, огромные прозрачные окна от пола до потолка — все это делает дом не похожим ни на какое другое строение.





Архитектурная студия MVRDV завершила строительство коттеджа Casa Kwantes. Его главная идея подразумевает «обманчивую закрытость». В своем проекте дизайнеры постарались совместить открытое и закрытое, плоское и изогнутое, гибкое и жесткое.

Этот частный дом находится в Роттердаме (Нидерланды). Снаружи выглядит как унылый прямоугольный «ящик», однако задняя его часть, выходящая во внутренний дворик, плавно изгибается вокруг оливкового дерева, напоминая стиль модерн 1930-х годов.





Коттедж площадью 480 кв. метров построен целиком из белого кирпича с минимальным количеством окон. Вход в здание и вовсе спрятан в потайной нише.





Проходя вдоль обшитой деревом прихожей, посетитель попадает в длинный коридор. Оттуда открывается потрясающий вид: сквозь изогнутые окна высотой от пола до потолка виден внутренний дворик с оливковым деревом в центре.





Один конец коридора выводит к ванной комнате. С другой стороны находится просторная кухня. Скрытая подсветка в верхней части встроенных панелей дает мягкое освещение всего пространства.





На первом этаже коттеджа также расположены гостиная и библиотека. Из каждой комнаты есть свой выход на задний двор. В отличие от строгого внешнего фасада задняя часть коттеджа полностью «открыта» за счет большого количества окон.





По одной из двух лестниц можно подняться на второй этаж. Здесь находятся просторные спальни хозяев с балконом, повторяющим изгиб здания. Огромные окна заполняют комнаты естественным светом.





Владельцы дома позаботились и об экологичности своего жилья. Геотермальный насос под домом и солнечные батареи на крыше полностью обеспечивают дом энергией.