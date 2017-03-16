﻿﻿ Все себе, ничего людям: дом со стеклянным двором. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Все себе, ничего людям: дом со стеклянным двором

16.03.2017 13:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Роттердаме (Нидерланды) появился удивительный дом. Со стороны улицы он выглядит довольно уныло, но если заглянуть со стороны двора, то мнение о нем меняется кардинально. Оригинальные изгибы, огромные прозрачные окна от пола до потолка — все это делает дом не похожим ни на какое другое строение.


Архитектурная студия MVRDV завершила строительство коттеджа Casa Kwantes. Его главная идея подразумевает «обманчивую закрытость». В своем проекте дизайнеры постарались совместить открытое и закрытое, плоское и изогнутое, гибкое и жесткое.

Этот частный дом находится в Роттердаме (Нидерланды). Снаружи выглядит как унылый прямоугольный «ящик», однако задняя его часть, выходящая во внутренний дворик, плавно изгибается вокруг оливкового дерева, напоминая стиль модерн 1930-х годов.


Коттедж площадью 480 кв. метров построен целиком из белого кирпича с минимальным количеством окон. Вход в здание и вовсе спрятан в потайной нише.


Проходя вдоль обшитой деревом прихожей, посетитель попадает в длинный коридор. Оттуда открывается потрясающий вид: сквозь изогнутые окна высотой от пола до потолка виден внутренний дворик с оливковым деревом в центре.


Один конец коридора выводит к ванной комнате. С другой стороны находится просторная кухня. Скрытая подсветка в верхней части встроенных панелей дает мягкое освещение всего пространства.


На первом этаже коттеджа также расположены гостиная и библиотека. Из каждой комнаты есть свой выход на задний двор. В отличие от строгого внешнего фасада задняя часть коттеджа полностью «открыта» за счет большого количества окон.


По одной из двух лестниц можно подняться на второй этаж. Здесь находятся просторные спальни хозяев с балконом, повторяющим изгиб здания. Огромные окна заполняют комнаты естественным светом.


Владельцы дома позаботились и об экологичности своего жилья. Геотермальный насос под домом и солнечные батареи на крыше полностью обеспечивают дом энергией.

 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дом построен в Нидерландах, где климат чуть мягче, но сам принцип белорусам близок.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
МНС: список иждивенцев за 2015 год уточнят до 1 апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика