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МНС: список иждивенцев за 2015 год уточнят до 1 апреля
Уточнение списков плательщиков сбора на финансирование госрасходов за 2015 год должно быть завершено до 1 апреля, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра по налогам и сборам Владимир Муквич, передает
«Работа сейчас ведется», — сказал Владимир Муквич. По его словам, над предложениями по изменению документа работают Минтруда и МНС.
— На основании этих изменений и будет, возможно, сокращено количество плательщиков и приняты меры, регулирующие порядок уплаты этого сбора. Сейчас говорить о том, на кого будет возложено его администрирование, не стоит. Но при этом надо отметить, что налоговые органы готовы продолжать выполнять свои функции по администрированию этого сбора, — отметил замминистра.
Ранее депутат Игорь Марзалюк
От налога, как планируется, также освободят тех, кто владеет земельным участком независимо от его целевого назначения и местонахождения. Напомним, сейчас от налога на тунеядство освобождаются только жители деревень и городских поселков, которые владеют земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства.
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Над предложениями по изменению декрета о тунеядстве работают Минтруда и МНС.
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