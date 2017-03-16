Уточнение списков плательщиков сбора на финансирование госрасходов за 2015 год должно быть завершено до 1 апреля, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра по налогам и сборам Владимир Муквич, передает БЕЛТА .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Работа сейчас ведется», — сказал Владимир Муквич. По его словам, над предложениями по изменению документа работают Минтруда и МНС.

— На основании этих изменений и будет, возможно, сокращено количество плательщиков и приняты меры, регулирующие порядок уплаты этого сбора. Сейчас говорить о том, на кого будет возложено его администрирование, не стоит. Но при этом надо отметить, что налоговые органы готовы продолжать выполнять свои функции по администрированию этого сбора, — отметил замминистра.

Ранее депутат Игорь Марзалюк рассказал , что 25 марта будут подписаны поправки в декрет № 3. По его словам, депутаты Палаты представителей Нацсобрания разработали поправки в декрет. Они предлагают расширить перечень категорий тех, кого освободят от сбора на финансирование госрасходов. К тунеядцам не будут относить призывников срочной и альтернативной военной службы, женщин, которые находились под медицинским наблюдением во время беременности и родов, студентов дневной формы обучения в год поступления и окончания учебного заведения, а также граждан, которые находились на психоневрологическом диспансерном учете.

От налога, как планируется, также освободят тех, кто владеет земельным участком независимо от его целевого назначения и местонахождения. Напомним, сейчас от налога на тунеядство освобождаются только жители деревень и городских поселков, которые владеют земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства.