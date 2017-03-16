﻿﻿ МНС: список иждивенцев за 2015 год уточнят до 1 апреля. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

МНС: список иждивенцев за 2015 год уточнят до 1 апреля

16.03.2017 13:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Уточнение списков плательщиков сбора на финансирование госрасходов за 2015 год должно быть завершено до 1 апреля, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра по налогам и сборам Владимир Муквич, передает БЕЛТА.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Работа сейчас ведется», — сказал Владимир Муквич. По его словам, над предложениями по изменению документа работают Минтруда и МНС.

— На основании этих изменений и будет, возможно, сокращено количество плательщиков и приняты меры, регулирующие порядок уплаты этого сбора. Сейчас говорить о том, на кого будет возложено его администрирование, не стоит. Но при этом надо отметить, что налоговые органы готовы продолжать выполнять свои функции по администрированию этого сбора, — отметил замминистра.

Ранее депутат Игорь Марзалюк рассказал, что 25 марта будут подписаны поправки в декрет № 3. По его словам, депутаты Палаты представителей Нацсобрания разработали поправки в декрет. Они предлагают расширить перечень категорий тех, кого освободят от сбора на финансирование госрасходов. К тунеядцам не будут относить призывников срочной и альтернативной военной службы, женщин, которые находились под медицинским наблюдением во время беременности и родов, студентов дневной формы обучения в год поступления и окончания учебного заведения, а также граждан, которые находились на психоневрологическом диспансерном учете.

От налога, как планируется, также освободят тех, кто владеет земельным участком независимо от его целевого назначения и местонахождения. Напомним, сейчас от налога на тунеядство освобождаются только жители деревень и городских поселков, которые владеют земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства.

 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Над предложениями по изменению декрета о тунеядстве работают Минтруда и МНС.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко пообещал ОБСЕ закон и порядок во время проведения ежегодной сессии ПА
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика