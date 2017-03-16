В кризис, когда цены на недвижимость снижаются, глохнут амбициозные проекты, мы решили посмотреть, как обстоят дела с элитными коттеджными поселками, которые строились под Минском. Поселился ли кто-то в «Ясной Поляне», почему «Логожеск» под усиленной охраной и постоянно рекламируется как непроданный и какая участь ждет «Гринвич», читайте в репортаже REALTY.TUT.BY.

«Ясная Поляна», где живет футболист Тимофей Калачев

Коттеджный поселок « Ясная Поляна » находится в 12-ти километрах от Минска, в деревне Липовая Колода. Добраться сюда проще всего через Колодищи, если не жалко подвеску. Если жалко — можно проехать со стороны Военного городка (Уручье), все же ям там меньше.





Неприятное впечатление от дороги проходит только у самого въезда в «Ясную Поляну» — тут ровный асфальт, сосновый лес, щебечут птицы. За шлагбаумом видны аккуратные домики элитного поселка. Въезд на территорию закрыт и охраняется. Две собаки, настроенные дружелюбно, свободно бегают у ворот.





— Они не кусаются. Этому вон, черно-белому симулянту, — кивнул охранник в сторону хромой собаки, — охотники лапу нечаянно прострелили. Так ему жильцы коттеджей сбрасывались на операцию, заплатили за нее по тогдашним деньгам 15 миллионов. И теперь деньги им на пайку выделяют. Пес хромает, скорее всего, по привычке. Видел, как он носится, любой собаке фору даст…

Всего в «Ясной Поляне» 47 домов. Большая часть из них уже выкуплена. Местные говорят, что одним из первых тут поселился футболист Тимофей Калачев. Здесь же купил дом и велогонщик Василий Кириенко. Соседи у них — известные бизнесмены, которые занимаются фармакологией и косметикой.





Строился поселок в две очереди: первую (22 дома) сдали в 2014 году, вторую (27 домов) — в 2016-м. Два года назад цены за квадратный метр тут доходили до 2500 долларов. Сейчас в «Ясной Поляне» уже есть товарищество собственников. Цены на оставшиеся дома значительно снизились.



Дома еще продаются. Покупатель может выбрать на свое усмотрение отделку фасада. Чаще всего его обшивают деревом.

— Дом со всеми коммуникациями под чистовую отделку можно купить в зависимости от метража за 250−300 тысяч долларов. К каждому дому примыкает участок в 15 соток, где сохранены вековые деревья, — рассказали в компании-застройщике «ЖилПромИнвест».





Из инфраструктуры в «Ясной Поляне» есть только продуктовый магазин. Построен он на въезде в элитный поселок, так что им могут пользоваться все желающие.





Пока мы осматривались в элитном поселке, к магазину на велосипеде подъехал дедушка, но зайти туда никак не мог — мешали козы. Историю о том, как дедушка ходил в магазин , «чтобы этого не видели козы», нам удалось заснять на мобильный телефон.

«Логожеск», куда посторонним вход «категорически запрещен»

От МКАД до элитного поселка «Логожеск» нужно ехать 27 километров по трассе в витебском направлении. Мимо объекта не проедете — яркие таунхаусы хорошо видны с дороги.





В народе эту застройку успели прозвать «поселком Чижа» по принципу других объектов, которые строила компания «Трайпл». Напомним, что миллионер Юрий Чиж сначала вложил деньги в создание горнолыжного комплекса «Логойск», который открылся 10 лет назад. А уже после тут начали строить и жилые дома.





«Логожеск» введен в эксплуатацию и усиленно охраняется.





— Это было принципиальное решение жильцов (41 собственник) — чтобы сюда никто, кроме них, не мог попасть. Даже на дороге внутри поселка вы не можете находиться — ее жильцы строили за свой счет, это их частная собственность, — выгонял нас за шлагбаум председатель товарищества собственников Антон.





Почему так усиленно блюдут покой жителей «Логожеска»? Там живут випы, строение, похожее на православный храм, здесь принадлежит митрополиту Филарету . Но более высокие персоны проживают в Дроздах вообще без охраны.





Изначально коттеджи здесь продавали по 420 тысяч долларов, а таунхаусы, которые стоят идеальным защитным экраном от шумной трассы, — по 200 тысяч долларов.

Недвижимость в «Логожеске» продают и сейчас.

— Цены мы снизили. Коттедж на 400 квадратных метров можно купить за 200 тысяч долларов (квадратный метр — 500 долларов, — TUT.BY), таунхаус — от 80 (без внутренней отделки) до 170 тысяч долларов (полностью обустроенный). Метраж у них одинаковый, — рассказали в отделе продаж компании «Трайпл».

«Гринвич» с приставкой «экс»

Суеверный человек о «Гринвиче» сказал бы: сглазили. В 2012 году компания- застройщик СООО «Гольф Клуб» под патронатом украинского бизнесмена Николая Лагуна широко рекламировала строящийся объект. Частично ожидания оправдались: в составе большого проекта были созданы гольф-поля международного уровня. После банкротства Николая Лагуна эти поля были запущены, а несколько коттеджей, построенных на деньги дольщиков, так и не были введены в эксплуатацию. В таком виде объект в 2016 году указом президента был передан компании «Зеленая гавань» .



Начало улицы в «Гринвиче»

«Гринвич» находится всего в нескольких километрах от Минска, рядом с биосферным заказником «Стиклево». Несмотря на близость к столице, добраться сюда по-прежнему непросто — асфальта еще нет, ехать придется по гравийке и ямам. На входе коттеджный поселок охраняется, стоит шлагбаум. Работники перемещаются по территории на специальных машинках, что обслуживают гольф-поля.









Здесь 18 полей для гольфа, и все они уже приведены в порядок. В отношении застройки тоже появилась ясность: сейчас ведут коммуникации для двадцати коттеджей первой очереди. Работы хотят завершить до конца года.

В ООО «Зеленая гавань» также официально рассказали, что «согласно указу президента от 11 августа 2016 г. № 309 „О завершении строительства спортивно-туристского гольф-комплекса в Минском районе“ планируемого предыдущим инвестором коттеджного поселка названия „Гринвич“ существовать не будет».









Новый застройщик внедряет свою концепцию строительства жилого комплекса. Название концепции и сам проект еще разрабатывают.

— Мы планируем создать максимальный комфорт с необходимыми социальными объектами: от детского сада и школы до спортивного центра, пунктов общественного питания и проведения досуга. Также серьезным преимуществом жилого комплекса будет 18-луночное гольф-поле, которое будет общедоступным, — рассказали в ООО «Зеленая гавань».







Также застройщик рассказал, что новый жилой комплекс будет построен в едином архитектурном ансамбле. Продажи участков, домов, таунхаусов, квартир начнутся после утверждения концепции.