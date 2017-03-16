Три человека погибли и 19 получили травмы в ДТП с экскурсионным автобусом в Ленинградской области на границе с Финляндией. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.



Фото: ГУ МВД России по Ленинградской области

«В автобусе, следовавшем из Санкт-Петербурга в Лахти, находились 32 человека, в том числе два водителя. Все они, по предварительным данным, граждане России, — сказал собеседник агентства. — В результате ДТП на месте погибли три человека, 19 госпитализируют. Еще десять человек не пострадали, их разместили в гостинице.

ДТП произошло в 12 километрах от госграницы в Выборгском районе на трассе регионального значения Выборг — Лаппеенранта, водитель не справился с управлением, в результате автобус съехал в кювет и опрокинулся. Предварительная причина — занос на льду.

В Северо-Западном региональном центре МЧС сообщили, что на место направлен вертолет Ка-32 для эвакуации пострадавших. В готовности к вылету находится вертолет Ми-8.

В пресс-службе облправительства уточнили, что ДТП произошло в 08.55. Источник в правительстве региона сообщил, что участок дороги, где произошло ДТП, находится в аренде у Финляндии.