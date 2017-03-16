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«Пятизвездочный» должник: владелец Сrowne Plaza Minsk не покидает «черный список» налоговиков

16.03.2017 23:56 — Разное | Ежедневник  
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«Пятизвездочный» должник: владелец Сrowne Plaza Minsk не покидает «черный список» налоговиков

realt.onliner.by

Компания «Минск Принцесс Отель», которая является владельцем здания первого в истории Беларуси пятизвездочного отеля Crowne Plaza, по итогам февраля оказалась в списке должников белорусского бюджета. В январе этого года она тоже была в нем.

«Минск Принцесс Отель», владельцем которого является известный турецкий бизнесмен Суди Озкан, в 2008 году выступил девелопером первой пятизвездочной гостиницы в Беларуси. Компания реконстрируировала советскую гостиницу «Свислочь». Первый проект Суди Озкана в Беларуси заработал под брендом Crowne Plaza, который принадлежит британской группе InterContinental Hotels. До 2014 года, когда была открыта гостиница Beijing Hotel, Crowne Plaza  был единственным пятизвездочным отелем Минска и Беларуси.

Суди Озкан предполагал увеличить присутствие в гостиничном секторе Беларуси. В 2013 году его компания стала победителем аукциона по продаже имущественного комплекса «Полиграфкомбината им. Я. Коласа». Его также планировалось реконструировать в брендовый отель. Также бизнесмен приобрел бывший кинотеатр «Современник», который должен был стать базой для трехзвездочной гостиницы. Но по финансовым причинам Суди Озкан отказался от этих проектов.

По состоянию на 1 марта 2017 года в числе должников бюджету также фигурируют такие известные компании, как «Белавтогаз», «Связьинформсервис», «Сифтранс плюс», «Лада ОМС-Инжениринг», «ЕвроСтэпГрупп», «Монолит Групп», «Дольче Вита Трэйд», «Амкодор-Радиан», чижовские «АкваТрайпл» и «Трайпл-Декор», иранский «Логистический центр Прилесье», немецкая компания «Штотц Агро-сервис» и др. 

 
Теги: Минск
 
 
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Компания «Минск Принцесс Отель», которая является владельцем здания первого в истории Беларуси пятизвездочного отеля Crowne Plaza, по итогам февраля оказалась в списке...

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