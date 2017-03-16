Валовый внешний долг Беларуси сокращается 3-й квартал подряд: падение за IV квартал 2016-го составило $411 млн, а за год - $691 млн, но относительно размера экономики внешний долг достиг исторически максимального размера – 78,6% к ВВП, когда как по итогам 2015-го было 67,4 %.

Подушевая внешняя долговая нагрузка на граждан снизилась до $3953/чел. в конце 2016-го с $4028/чел. в конце 2015-го, но если год назад это было 9,6 среднегодовых (средних за 2015-й) белорусских зарплат, то сейчас - 10,6 (средних за 2016-й).

При этом государственный внешний долг (здесь: сумма внешнего долга секторов государственного управления и органов денежно-кредитного регулирования (Национального банка)) заметно увеличился – и за квартал и за год.

Беларусь сейчас остро нуждается в внешнем финансировании, как минимум для обслуживания уже имеющегося внешнего долга. В этой ситуации сокращение внешнего долга – есть чистый вывоз валюты из страны, когда как нужен чистый ввоз.

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По данным Национального Банка валовый внешний долг (ВВД) Беларуси на конец 2016-го года составил $37,567 млрд. Исторически максимальное значение ВВД РБ - $40,802 млрд (в середине 2014-го). В конце 2015-го было $38,259 млрд.

ВВД Беларуси упал до уровня более чем 3-летней давности. Да и вообще последние 5-6 лет прироста внешнего долга уже нет. Особенно на фоне динамики в “пятилетку” 2006-10 гг., когда ВВД прирастал на десятки процентов в год, а в целом за те 5 лет валовый внешний долг Беларуси увеличился в 5,5 раз (это было время наибольшего минусового сальдо текущего счета платежного баланса, которое появилось из-за постепенного роста цены на нефть и газ от России, и эту “дыру” в платежном балансе приходилось «затыкать» внешним заимствованием).

ВВД на душу населения на конец 2016-го - 3953 $/чел. Это примерно соответствует средней начисленной зарплате по стране за 10,6 месяцев. В момент пикового размера ВВД (середина 2014-го) подушевая величина была больше (4310 $/чел.), но поскольку тогда $-эквивалент зарплат был значительно выше, чем сейчас ($600 против $370), исторически максимальный ВВД был на то время сопоставим лишь с 7-месячной зарплатой белоруса. То есть сегодняшняя подушевая нагрузка заметно выше, чем была при рекордном ВВД.

Внешний долг Беларуси - это долг в иностранной валюте. В конце 2016-го в банковской системе страны объем ликвидных иностранных активов (наличной иностранной валюты, золота, кредитов нерезидентам, депозитов в зарубежных банках, заграничных ценных бумаг и прочих требований к нерезидентам) составлял $6,842 млрд.

Таким образом, ВВД на отчетную дату превышает сумму имеющихся валютных активов в 5,49 раз (+449%). Несмотря на улучшение показателя, превышение валового внешнего долга суммы иностранных активов остается значительным.

Но хуже всего обстоит дело с таким параметром уровня внешней задолженности как отношение ВВД/ВВП: оно достигло исторически максимального значения 79.3%. Это произошло из-за падения годового ВВП в долларах (до $47,80 млрд за 2016-й по средневзвешенному курсу).

Еще 2 года назад отношение ВВД/ВВП было не намного больше 50%, и это был один из лучших показателей в Восточной Европе и СНГ. Несмотря на то, что по итогам 2015-го Беларусь по этому параметру и осталась среди лучших, кардинального, как раньше, отличия от восточноевропейских стран ЕС уже нет.

За квартал валовый внешний долг стал меньше на $411 млн. За год ВВД Беларуси сократился на $691 млн.

При этом в государственном секторе долг вырос – увеличился внешний долг органов государственного управления и центральных органов денежно-кредитного регулирования (Национального банка), суммарно по этим двум секторам: за квартал – на $564 млн, за год – на $909 млн.

Результатом этого стало увеличение доли сектора госуправления в общем ВВД до 37,7%, максимума за 4 года, а всего государственного внешнего долга (здесь: госуправления + Национального банка) – до 42,6%, максимального процента за 7 лет.

Доля госсектора выросла до сегодняшней в течение последних 10-ти лет, в то время как доля межфирменного кредитования (прямых инвестиций материнских компаний дочерним фирмам в Беларуси) остается на очень низком уровне, самом низком среди стран СНГ и Восточной Европы. А ведь в этом секторе прирост внешней задолженности может считаться положительным явлением, так как это прямое инвестирование в экономику, чего так желают от заграницы белорусские власти.

За последние 10 лет ВВД вырос на $30,723 млрд (с $6,844 млрд в конце 2006-го по $37,567 млрд в конце 2016-го). Внешняя задолженность органов государственного управления выросла за это же время на $13,562 млрд (с $0,589 млрд до $14,151 млрд), банки привлекли из-за рубежа за это же время $4,428 млрд на чистой основе, а внешний долг сектора экономики стал больше за 10 лет на $9,766 млрд.

То есть сектор государственного правления (Правительство Беларуси) наращивал внешнее заимствование в последнее 10-летие больше, чем любой другой сектор.

На 2017-й приходятся значительные выплаты по внешнему долгу. Учитывая размер иностранных активов, без новых заимствований не обойтись. Сократившаяся же экономика (и в реальном выражении и в $-эквиваленте) будет испытывать на себе сильное внешнедолговое давление.

Уже сейчас на обслуживание внешнего долга (выплаты процентов и самого “тела” долга) уходит более 13% ВВП (хотя в начале прошлого года доходило почти до 18%).