В музее посетители могут узнать об увлечениях Терешковой и ее биографии начиная с работы на заводе и заканчивая карьерой в политике.

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Бресте, посвященная Терешковой" title="Фотовыставка в Бресте, посвященная Терешковой" class=""> © Sputnik / Дмитрий Босак. Легенда Галактики: в Бресте открылась выставка, посвященная Терешковой

Открыла выставку сама первая женщина-космонавт. После церемонии открытия был продемонстрирован подготовленный к 80-летию Терешковой фильм Музея науки и фонда ArtPoint "Легенда о Валентине" (Legend of Valentina). На редких кинокадрах посетители увидели Юрия Гагарина, Алексея Леонова, Сергея Королева, инженеров, испытателей и многих других, стоявших у истоков советской и российской космонавтики.

Выставка организована при сотрудничестве российского Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО и продлится до 16 сентября. Вход на выставку бесплатный.

Валентина Терешкова — первая женщина космонавт. Полет Терешковой в космос состоялся 16 июня 1963 года, она пробыла в космосе почти трое суток. После Терешкова долгое время работала инструктором в отряде космонавтов. Политическая карьера Терешковой началась с 1966 года — в верховном совете СССР. В современной России первая женщина-космонавт является членом партии "Единая Россия" и депутатом Госдумы.