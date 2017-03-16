Если вы не ассоциируете себя с ирландской культурой и не хотите отмечать День святого Патрика, у нас все равно есть что предложить. AFISHA.TUT.BY нашла с десяток мероприятий с бюджетом от нуля до 17 рублей.



Фото с сайта huffingtonpost.com

Когда: 17 марта, 19.00. Где: КЗ «Минск». Сколько: от 17 рублей 50 копеек.

Если вы имеете отношение к рекламному бизнесу или просто не переключаете, когда ролики показывают по ТВ, «Каннские львы» — то, что доктор прописал. В программе собраны лучшие рекламные проекты Международного Каннского фестиваля рекламы прошлого года. Каждый ролик — оригинальный концепт, полный юмора, находчивости и креатива в хорошем смысле, если тот еще остался.

Из необычного: в первом отделении организаторы покажут коллекцию российской рекламы, включающую дореволюционный и советский периоды времени. Кроме того, в перерывах вас ждут различные активности и, если повезет, подарки.



Фото использовано в качестве иллюстрации

Когда: 17 марта, 19.00. Где: «Верх», ул. Куйбышева, 22. Сколько: 17 рублей.

И все-таки не обойтись в нашем гиде без Дня святого Патрика. Главное и, пожалуй, самое масштабное празднование будет в пятницу в пространстве «Верх». Вечеринка в руках ребят, которые делают аналогичные ивенты на протяжении десяти лет, так что за атмосферу и драйв можно быть спокойным. В программе игры, состязания, фирменные напитки и ирландский джаз. И, конечно, танцы. Тем, кто придет в костюмах, — отдельный респект.



Фото с сайта kupalauski.by

Когда: 17 марта, 19.00. Где: театр кукол. Сколько: 6 рублей 50 копеек.

Вы можете быть не знакомы с главным театральным режиссером Беларуси — Алексеем Лелявским. И пятничная «Ладдзя роспачы» — отличный способ это исправить. Лаконичный спектакль с хронометражем всего 70 минут — концентрированное эстетическое и интеллектуальное удовольствие. Лелявский умеет из истории, написанной в середине прошлого века, сделать актуальное высказывание о веке нынешнем. Обратите внимание на возрастное ограничение: тот случай, когда в театр кукол не пускают до 18 лет.





Когда: 17−19 марта. Где: Falcon Club Бутик Кино, оба Silver Screen, «Аврора», «Беларусь», «Берестье», «Комсомолец», «Мир», «Центральный». Сколько: от 3 рублей.

Первая и главная причина идти в кино — в том, что режиссер картины — М. Найт Шьямалан, снявший в далеком 1999-м «Шестое чувство», потом «Знаки» и наконец в 2015-м скромный по голливудским меркам, но не по-голливудски талантливый хоррор «Визит». За визуальную эстетику в картине отвечает оператор Майк Гиулакис, чья камера так талантливо выступила в прошлогоднем хите — фильме «Оно». Словом, по тому, что сейчас предоставлено в пользование зрителей, — трейлерам, тизерам и кадрам — можно сказать, что нас ждет как минимум увлекательная, динамичная история, талантливо сделанная за небольшие деньги.





Когда: 17 (с 10.00 до 19.00) и 18 (с 10.00 до 16.00) марта. Где: Выставочный комплекс на Победителей, 14. Сколько: бесплатно.

Выставка по интересам для тех, у кого уже есть дети или кто планирует ими обзавестись в самое ближайшее время. Организаторы уделили внимание детям всех возрастов: от новорожденных до школьников. Книги, одежда, игрушки, школьные принадлежности, спортивные товары, мебель — все это можно посмотреть, потрогать и купить. А можно и развлечься, научиться чему-то и отдохнуть на параллельных мастер-классах.



Кадр из фильма «Саламанка»

Когда: 17−19 марта, 19.00. Где: «Дом кино». Сколько: 5 рублей.

В проекте участвуют три фильма — лауреата призов и дипломов белорусских фестивалей. Считай, то лучшее (или одно из лучших), что было сделано на ниве белорусского кино в прошлом году.

Как признаются организаторы, проект создан для того, чтобы показать лучшие картины, снятые белорусскими независимыми режиссерами за последнее время. В альманах вошли фильмы «Души мертвые», «Саламанка» и «Двадцатьшестнадцать» — неоспоримо высокохудожественное кино, которое уже привлекло к себе внимание на международных кинофестивалях. Эти фильмы — не про вымышленных супергероев, а про нас с вами, про актуальные для белорусов отношения человека с социумом и «системой». Даже в документальной картине «Саламанка», действие которой происходит в закрытой религиозной общине в Мексике, каждый из нас найдет что-то близкое. Сам сорежиссер фильма Руслан Федотов после показа «Саламанки» на кинофестивале «Лістапад» признался, что снимал кино о себе: в сомнениях человека, выбирающего между архаичным религиозным социумом и «свободным» городом, он видит аналогию со своей жизнью — в свое время Руслану пришлось уехать из родного Могилева, а затем и из страны.





Когда: 17−19 марта. Где: 17 марта — в «Грай» (ул. Интернациональная, 23), 18−19 марта в «Корпусе» (пр-т Машерова, 9). Сколько: бесплатно.

Мероприятие совмещает в себе музыку, театр, драматургию, кино и видео. В программе — презентация украинских короткометражек, видеопоэзия и музыка белорусских электронщиков, скайп-секция по теме «Новая украинская драма», читки пьес, киноверсия спектакля «Моя Николаевка», по которому был снят фильм «Школа № 3», презентация книг и встреча с фотографами и писателями. Полная программа мероприятия тут.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Когда: 18 марта, 12.00. Где: event-пространство 210 METROV на ул. Чапаева, 3. Сколько: бесплатно.

Ярмарки такого рода — хороший вариант для тех, у кого дома скопилась куча вещей, которые вы готовы отдать бесплатно. Профит в том, что и взять чужие вещи вы тоже можете бесплатно (но только здесь, в противном случае это наказуемо). В информационной части программы будет проходить показ фильма об исследовании поведения потребителей и поведении кампаний для повышения прибыли. Кроме того, для гостей с детьми в течение всего фримаркета будет работать детский уголок, где вы сможете оставить за увлекательным занятием своих чад, а сами поучаствовать в программе фримаркета.



Кадр из французского мультфильма «Трио из Бельвилля», 2003

Когда: 18 марта, 12.00, 15.00, 18.00. Где: Музей истории белорусского кино. Сколько: 4 рубля.

В рамках проекта Kinoport минчан уже знакомили с программой польской анимации. Сейчас пришел черед французской. В субботу в Музее истории белорусского кино будут показывать избранную анимацию за 5 лет со старейшего анимационного фестиваля в Анси. В программе будет как детская анимация, полная доброты и философских размышлений, так и взрослая — рассчитанная на зрителей 18+.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Евгений Ерчак, TUT.BY

Когда: 18 марта с 13.00. Где: Музей народной архитектуры и быта в д. Озерцо. Сколько: 8 рублей — взрослые, 4 — школьники, дошкольники — бесплатно.

Если вам тоже кажется, что весну еще «гукаць и гукаць», то добро пожаловать в Озерцо. Организаторы познакомят вас с традициями «гукання вясны», предложат поучаствовать в реконструкции весеннего обряда и сплести венки, в процессе мастер-классов сделать на память символ весны — птицу — из разных материалов в разных техниках. И, естественно, растопить оставшийся снег танцами. Кроме того, всегда можно приобрести на память сувениры от народных мастеров и перекусить в настоящей «Беларускай карчме».





Когда: 19 марта 17.00. Где: «Ракета». Сколько: 3 рубля 50 копеек.

Событие для меломанов и киногурманов. Идти в «Ракету» смотреть видеоверсию одного из масштабнейших выступлений исландской певицы Бьорк — решение для вечера воскресенья, прямо скажем, не очевидное. Для тех же, кто решится, отметим, что фильм стал дополнением к сложному мультимедийному проекту под названием Biophilia, объединяющему музыку, природу и технологии и выпущенному Бьорк в 2011 году в поддержку одноименного студийного альбома, восьмого в дискографии певицы. Помимо самой Бьорк, в фильме можно увидеть исландский девичий хор Graduale Nobili, британского саунд-скульптора Хенри Дагга и австрийского перкуссиониста Ману Делаго. Визуальный ряд картины включает изображения различных природных явлений — от роста грибов до движения тектонических плит, а вводный закадровый текст читает Дэвид Аттенборо, популярный британский телеведущий-натуралист.