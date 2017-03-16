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Ирландский праздник, японская кухня и восточные бои. Куда пойти в Витебске в эти выходные
Весеннее настроение все больше охватывает Витебск, и афиша наполняется оригинальными и яркими мероприятиями: игра «Технолиги» КВН, «черная» комедия от гомельского театра, рок-концерты, различные фестивали и празднование Дня святого Патрика.
Юмор
В 1/8 финала «Технолиги» КВН выступят команды из Витебска, Орши, Полоцка, Могилева, Барановичей и Гродно.
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«Театр открытых» (Гомель) представит «черную» комедию «Лейтенант с острова Инишмор» по пьесе Мартина Макдонаха (Ирландия).
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Презентация
17 марта 1597 года король и великий князь Жигимонт Ваза даровал Витебску Магдебургское право. Оно предусматривало право на самоуправление, собственный суд, право земельной собственности и освобождение от большей части феодальных повинностей, что способствовало экономическому и культурному развитию города.
В честь 420-летия этого события запланирована серия мероприятий, которые начнутся с торжественной презентации проекта 17 марта в ратуше. Гости смогут увидеть впервые выставленные копии «Привилея 1597 г.» и «Чертежа места Витебска 1664 г.» из фондов областного краеведческого музея.
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Концерты
В рок-концерте примут участие Михаил Рубин, Маша Корниенко, Kirill Pylchenko, группы «Гражданин Земли» и «Слезы Астарты».
Роковый драйв подарит группа «Дай Дорогу!» в концертной программе «Большая акустика». Затем — пати до утра с Юрой Стыльским и его электронным проектом 4kuba.
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Вечеринка
В честь самого «зеленого дня» календаря в арт-пабе Torvald — ирландские напитки, еда, музыка, танцы, праздничная лотерея, конкурс, фотозона и многое другое. Для тех, кто придет в зеленом, организаторы обещают бесплатный напиток от заведения.
Фестивали
На фестивале израильских возможностей можно будет познакомиться с жизнью этой страны и узнать о новостях в сферах образования, экономики и бизнеса, здравоохранения, социального обеспечения.
В программе: встречи с представителями разных сфер и структур Израиля, координаторами программ, представителями учебных заведений, деятелями культуры; презентации, лекции, мастер-классы и развлечения; гала-концерт международного фестиваля «Пуримшпиль в Витебске»; розыгрыш призов.
Дополнительная информация по телефонам: +375 (17) 289−38−15 и +375 (17) 200−36−93. На входе необходимо предъявить удостоверение личности (паспорт или водительские права).
В программе вечера, посвященного японскому искусству шибари (эротического связывания), — выступления от ведущих мастеров из Беларуси, России и Украины, мастер-классы, живая музыка, конкурсы и т.д.
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Мастер-класс
Гости смогут научиться готовить суши, роллы, а также узнать много интересного по истории этих блюд.
Количество мест ограничено. Предварительная запись — по телефону: +375 (29) 517−90−42 или единому номеру — 7980.
Детям
Историко-познавательные викторины и спортивно-туристические соревнования — в программе детского праздника «Весений азимут».
Спорт
Для гостей фестиваля — показательные выступления по киокушинкай каратэ-до, бушинкан (традиционное джиу-джитсу), мотоха ешин-рю, бразильское джиу-джитсу, айкибудо, катори синто рю (фехтование на мечах) и айкидо мумонкан.
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Весеннее настроение все больше охватывает Витебск, и афиша наполняется оригинальными и яркими мероприятиями.
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