Весеннее настроение все больше охватывает Витебск, и афиша наполняется оригинальными и яркими мероприятиями: игра «Технолиги» КВН, «черная» комедия от гомельского театра, рок-концерты, различные фестивали и празднование Дня святого Патрика.

Юмор

«Технолига» КВН Где: Дом культуры ветеринарной академии Когда: 16 и 17 марта, 18.00 Билеты: 3 рубля

В 1/8 финала «Технолиги» КВН выступят команды из Витебска, Орши, Полоцка, Могилева, Барановичей и Гродно.

Подробнее — в группе . Заказ билетов — по телефону: +375 (29) 812−93−18.





«Лейтенант с острова Инишмор» Где: арт-центр VZAP (ул. Октябрьская, 2) Когда: 18 марта, 18.00 Билеты: 6 рублей, для студентов — скидки

«Театр открытых» (Гомель) представит «черную» комедию «Лейтенант с острова Инишмор» по пьесе Мартина Макдонаха (Ирландия).

Подробности — в группе . Билеты можно приобрести в ТЦ «Марко-сити», предварительно позвонив по телефону: +375 (29) 712−34−39, в салоне «Дарья» (с 9.00 до 20.30) и в арт-центре VZAP.



Фото из архива театра

Презентация

«Магдэбургскі Віцебск» Где: ратуша Когда: 17 марта, 16.00 Вход: свободный

17 марта 1597 года король и великий князь Жигимонт Ваза даровал Витебску Магдебургское право. Оно предусматривало право на самоуправление, собственный суд, право земельной собственности и освобождение от большей части феодальных повинностей, что способствовало экономическому и культурному развитию города.

В честь 420-летия этого события запланирована серия мероприятий, которые начнутся с торжественной презентации проекта 17 марта в ратуше. Гости смогут увидеть впервые выставленные копии «Привилея 1597 г.» и «Чертежа места Витебска 1664 г.» из фондов областного краеведческого музея.

Подробнее — в группе . Справки по телефону: +375 (25) 913−38−76.





Концерты

«Акустический концерт» Где: «Золотое кольцо города Витебска «Двина» Когда: 18 марта, 18.00 Билеты: 3 рубля

В рок-концерте примут участие Михаил Рубин, Маша Корниенко, Kirill Pylchenko, группы «Гражданин Земли» и «Слезы Астарты».





«Дай Дорогу!» Где: арт-паб Torvald (ул. Толстого, 1) Когда: 18 марта, 19.00 Билеты: 12−18 рублей

Роковый драйв подарит группа «Дай Дорогу!» в концертной программе «Большая акустика». Затем — пати до утра с Юрой Стыльским и его электронным проектом 4kuba.

Подробности — в группе . Инфолиния: +375 (25) 913−38−76. Билеты можно приобрести в арт-пабе.





Вечеринка

«День святого Патрика» Где: арт-паб Torvald (ул. Толстого, 1) Когда: 17 марта, 17.00−00.00 Билеты: 3 рубля

В честь самого «зеленого дня» календаря в арт-пабе Torvald — ирландские напитки, еда, музыка, танцы, праздничная лотерея, конкурс, фотозона и многое другое. Для тех, кто придет в зеленом, организаторы обещают бесплатный напиток от заведения.





Фестивали

«Шалом, Израиль!» Где: драмтеатр Когда: 19 марта, 13.00−17.00 Вход: свободный

На фестивале израильских возможностей можно будет познакомиться с жизнью этой страны и узнать о новостях в сферах образования, экономики и бизнеса, здравоохранения, социального обеспечения.

В программе: встречи с представителями разных сфер и структур Израиля, координаторами программ, представителями учебных заведений, деятелями культуры; презентации, лекции, мастер-классы и развлечения; гала-концерт международного фестиваля «Пуримшпиль в Витебске»; розыгрыш призов.

Дополнительная информация по телефонам: +375 (17) 289−38−15 и +375 (17) 200−36−93. На входе необходимо предъявить удостоверение личности (паспорт или водительские права).





«Шибари фест» Где: битлз-клуб «Чердачок» (ул. Октябрьская, 12) Когда: 18−19 марта, 16.00−22.00 Билеты: 20 рублей

В программе вечера, посвященного японскому искусству шибари (эротического связывания), — выступления от ведущих мастеров из Беларуси, России и Украины, мастер-классы, живая музыка, конкурсы и т.д.

Подробности — в группе . Вход по спискам.





Мастер-класс

Мастер-класс по японской кухне Где: кафе «Волшебник» (ул. Замковая, 4) Когда: 18 марта, 10.00−12.00 Билеты: 10 рублей

Гости смогут научиться готовить суши, роллы, а также узнать много интересного по истории этих блюд.

Количество мест ограничено. Предварительная запись — по телефону: +375 (29) 517−90−42 или единому номеру — 7980.



Фото: Александр Бартенев

Детям

Праздник «Весенний азимут» Где: парк имени Фрунзе (зона отдыха возле моста «Юбилейный») Когда: 18 марта, 11.00 Вход: свободный

Историко-познавательные викторины и спортивно-туристические соревнования — в программе детского праздника «Весений азимут».





Спорт

«II Фестиваль боевых искусств» Где: КСЦ «Локомотив», 3 этаж Когда: 19 марта, 10.00−15.00 Вход: свободный

Для гостей фестиваля — показательные выступления по киокушинкай каратэ-до, бушинкан (традиционное джиу-джитсу), мотоха ешин-рю, бразильское джиу-джитсу, айкибудо, катори синто рю (фехтование на мечах) и айкидо мумонкан.



