Российский «Ростов» без дисквалифицированного Тимофея Калачева не сумел справится с «Манчестер Юнайтед» и не пробился в четвертьфинал Лиги Европы.



Фото: manutd.com

После домашней ничьей в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы на стадионе «Олд Траффорд» ростовчане потерпели минимальное поражение и по сумме двух поединков покидают турнир.

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Ростов» (Россия) — 1:0

Гол: 1:0 — Мата (70).

Удары: 12−0.

Удары в створ ворот: 2−0.

Угловые: 6−0.

Владение мячом: 78%-22%.

Единственный мяч в поединке забил испанский легионер «МЮ» Хуан Мата.

Первый матч — 1:1 .

Белорусский полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев пропускал матч из-за перебора желтых карточек .

Не пробился в четвертьфинал и защитник сборной Беларуси Александр Мартынович вместе с «Краснодаром». В ответном домашнем поединке его команда снова проиграла, причем в конце матча осталась в меньшинстве после удаления Шарля Каборе.

«Краснодар» (Россия) — «Сельта» (Испания) — 0:2

Голы: 0:1 — Мальо (52), 0:2 — Аспас (80).

Удаление: Каборе (86) («Краснодар»).

Первый матч — 1:2.

Белорусский защитник «Краснодара» Александр Мартынович отыграл весь матч.

«Бешикташ» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция) — 4:1

Голы: 1:0 — Абубакар (10), 2:0 — Бабел (22), 2:1 — Эльюнусси (31), 3:1 — Бабел (75), 4:1 — Тосун (84).

Удаление: Абубакар (39) («Бешикташ»).

Первый матч — 1:1.

«Генк» (Бельгия) — «Гент» (Бельгия) — 1:1

Голы: 1:0 — Кастань (20), 1:1 — Верстрате (84).

Первый матч — 5:2.

«Андерлехт» (Бельгия) — АПОЭЛ (Кипр) — 1:0

Гол: 1:0 — Ачеампонг (65).

Первый матч — 1:0.

«Аякс» (Голландия) — «Копенгаген» (Дания) — 2:0

Голы: 1:0 — Траоре (23), 2:0 — Дольберг (45+3, с пенальти).

Первый матч — 1:2.

«Боруссия» М (Германия) — «Шальке-04» (Германия) — 2:2

Голы: 1:0 — Кристенсен (26), 2:0 — Дахуд (45+2), 2:1 — Горетцка (54), 2:2 — Бенталеб (68, с пенальти).

Первый матч — 1:1.

«Рома» (Италия) — «Лион» (Франция) — 2:1

Голы: 0:1 — Диахаби (16), 1:1 — Стротман (17), 2:1 — Тузар (60, в свои ворота).

Первый матч — 2:4.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед», «Сельта», «Бешикташ», «Генк», «Андерлехт», «Аякс», «Шальке-04» и «Лион» вышли в четвертьфинал Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии состоится сегодня в 15.00 по минскому времени.

Четвертьфинальные матчи Лиги Европы запланированы на 13 и 20 марта. Точное расписание будет утверждено после жеребьевки.