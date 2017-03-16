После неудачной попытки зарядить электромобиль на терминале «Белоруснефть», мы решили сделать большой тест-драйв электрозаправок заправок по всему Минску. Конечно, пока парк электромобилей мал, но инфраструктура, на наш взгляд, первична. Если зарядных терминалов нет в столице, зачем вообще двигать на уровне правительства тему электромобилизации всей страны?





Мобильное приложение PlugShare отображает расположение электрозаправок по всему миру, в том числе и в Беларуси. Программа указывает нам 7 подходящих мест. Составив маршрут, мы отправились к первой зарядной станции.

Заправка на «Белоруснефть»





Рядом со станцией метро «Кунцевщина» по адресу ул. Лещинского 4а, находится один из офисов компании «Белоруснефть». В выходные дни и ночное время парковка закрыта шлагбаумом. К сожалению, зарядить авто в этом месте нам не удалось ни днем, ни ночью даже в будни. Представитель администрации здания сообщила, что электрическая заправка законсервирована и не работает. Со всеми остальными вопросами нам посоветовали обращаться к вышестоящему руководству.

В «Беларуснефти» объяснили, что зарядная станция — ведомственная и предназначена для отработки технологии и разработки программного обеспечения для интеграции в существующую информационную сеть предприятия.

Госниничный комплекс Rivera Club





Приложение указывает нам следующую электрозаправку в 9 км от Минска. На территории гостиничного и ресторанного комплекса установлен столбик с двумя обычными трехфазными розетками. Мощность такой зарядки около 10−12 кВт. Это значит, что зарядить батарею 85 кВт*ч от Tesla можно примерно за 8 часов. Электрический Ford Focus потребует часа три провести возле розетки. Владелец комплекса сообщил, что воспользоваться зарядкой может любой посетитель отеля или ресторана. Работает комплекс круглосуточно. То есть для относительно постоянного использования этот вариант не подходит — в ресторане через день обедать не будешь. Разве что подойдет для путешественников.

Зарядка E-cars





Следующий указатель в приложении привел нас на территорию предприятия по адресу ул. Веры Хоружей, 32а. Компания E-cars установила здесь первую электрозаправку белорусского производства. Григорий, директор компании, рассказал, что зарядка является абсолютно бесплатной и воспользоваться ей может любой владелец электромобиля. Правда, станция подходит только для американских электромобилей, а для европейских нужен специальный переходник. Наша Tesla произведена в Европе, а необходимого переходника у нас не оказалось. Так и не подключившись к зарядке, мы отправились дальше. Но с учетом того, что электромобили из США уже по ценам почти сравнялись с бензиновыми собратьями, факт работы такой этой зарядной станции радует.

Офис «Технобанка»





Улица Кропоткина, 44. Как и в «Белоруснефти», здесь находится электрозаправка, расположенная на частной территории. Шлагбаум закрыт, а чтобы заехать на парковку, нужен специальный пропуск. Каково было наше удивление, когда администрация банка сообщила, что воспользоваться зарядкой могут только особые клиенты и только в рабочее время. Одно из условий гласит: чтобы пополнить заряд электромобиля, необходимо быть держателем карточек Visa Gold или Visa Platinum банка. После этого можно бесплатно воспользоваться зарядкой 15 раз по 30 минут в течение месяца. От предложения оформить премиальную карту банка мы отказались, а нам не позволили зарядить авто. Мы так и не поняли — это такой способ подтолкнуть клиентов на покупку электромобиля или привлечь владельцев электрокаров в свой банк?

Зарядка Parkme





Удивились мы и на следующей заправке. Расположена она на пересечении бульвара Толбухина и проспекта Независимости. Еще совсем недавно в СМИ писали, что здесь оборудована высокотехнологичная платная парковка с бесплатным Wi-Fi и зарядкой для электромобилей.

Оказалось же, что паркомат и зарядный столбик уже давно не подают признаков жизни и покрылись толстым слоем пыли, а парковочные места заняты обычными автомобилями. С трудом найдя хоть какие-то контакты, мы обратились в службу технической поддержки, где нам сообщили, что электрозаправка не работает, а когда ее починят — неизвестно.

Заправка А-100





Следующую заправку для электромобиля находим на АЗС «А100» по адресу ул. Боровая, 7. Но она тоже не работала. Оператор заправки сообщил, что подзарядить автомобиль здесь не получится. Но как же так? Электрозаправка появилась в 2014 году, и компания обещала появление еще большего количества терминалов. Какое огорчение, ведь мощность станции здесь 50 кВт, а это значит, что зарядить Tesla можно было бы всего лишь за 1,5 часа. Электромобили типа Nissan Leaf заряжались бы здесь до 80% за 30−40 минут.

Tesla-Сars





Последней отметкой в приложении оказалась электрозаправка в минском «Tesla-клубе». Находится она возле МКАД в деревне Большое Стиклево, 33/1. В ближайшем будущем здесь будет установлена оригинальная немецкая электрозаправка мощностью 22 кВт. Для зарядки Tesla потребуется всего 3−4 часа, а для других электромобилей и того меньше. Пока же пополнить заряд электромобиля можно круглосуточно и абсолютно бесплатно через трехфазную розетку.

А вот как прокомментировал наш тест электрозаправок Артур Туманов, убежденный сторонник автомобилей без двигателя внутреннего сгорания и один из самых опытных владельцев электрокаров в Беларуси.

— В оправдание неработающих заправок могу сказать, что в отсутствии спроса смысла в их работе, по большому счету, и нет. Наверное, государство все же должно разорвать этот замкнутый круг, построив какую-то минимальную сеть электрозаправок. И тогда уже к ней потянутся электромобили. Я, когда покупал Тесла, не опирался на инфраструктуру, рассчитывал на свои силы. Но и Тесла имеет такой запас хода, что если ты имеешь дома доступ к трехфазной розетке, то никакая инфраструктура тебе и не нужна. Да и для остальных элекромобилей этой справедливо. Если есть доступ к розетке на работе или дома — проблема отсутствия в городе зарядных станций владельца авто не волнует. И только дальние поездки уже приходится как-то планировать. Вот для жителей многоквартирных домов, это, возможно, проблема. Хотя я слышал, что нетрудно договориться с какими-нибудь парковками о том, чтобы оставляться на ночь автомобиль у них для зарядки. А по поводу неработающих зарядных станций скажу так — раз вы уже начали это дело, то надо продолжать. Да, пока не так много владельцев электромобилей, но если оставить все на прежнем уровне — то их больше и не станет.





Пока Беларусь и белорусы не готовы пересесть на электромобили. Даже в столице существует большая проблема с инфраструктурой. По факту оказалось, что из семи станций, которые указаны в приложении, работают только три. При этом на одной из станций важным условием является оформление премиальной банковской карты. Так и представляется будущее, когда каждому владельцу электрического Geely будут выдавать по карте Visa Gold. Для иностранцев это и вовсе сложные и ненужные квесты. Человеку нужно всего лишь зарядить авто, пусть даже и не даром. Рано или поздно автопарк страны неизбежно пополнится электромобилями, а это значит, что к этому моменту инфраструктура должна быть готова.

Что же, будем надеяться, что неработающие электрозаправки в нашей столице все-таки заработают, а может быть появятся и новые.