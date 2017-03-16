Брестский гандбольный клуб имени Мешкова в сотрудничестве с брестской студией «Облако» представил профессиональное видео «Непохожие» по мотивам известного клипа группы «Quest Pistols», собравшего более 35 миллионов просмотров на Youtube.

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Видео приурочено к уникальному для БГК им. Мешкова достижению — второму подряд выходу команды в плей-офф Лиги чемпионов. В съемках приняли участие игроки брестской команды, спортивный директор клуба Павел Башкин, главный тренер Сергей Бебешко, а также официальная группа поддержки Финала четырех SEHA Gazprom League-2016 «BGK Stars».

Позади достойное выступление в элитной группе Лиги чемпионов, победы над победителем Бундеслиги «Райн Левеном», лидером группы «Вардаром», важные виктории над титулованными «Пиком» и «Загребом», еще несколько матчей, в которых команде не хватило гола до виктории. Кроме того, команда в очередной раз выступит в Финале четырех SEHA Gazprom League. Все это заслуга игроков и тренеров из Беларуси, России, Сербии и Хорватии, Украины, Словении и Черногории, Латвии, Испании. Гандболисты с разными паспортами, но объединенные одним клубом и одной целью.

«Работа над клипом была непростой, но результат стоит потраченных усилий. Идея, заложенная в песне, нам представляется удачной, поскольку у нас нет проблем в общении между игроками разных национальностей. В команде около десяти игроков сборной Беларуси, есть легионеры, и если бы команда не была единой, то и спортивные задачи на данном этапе не были бы решены. Каждый такой клип позволяет расширить аудиторию, которая потенциально может заинтересоваться БГК им. Мешкова. У нас уже выходило несколько различных по духу и стилистике видео — продолжение следует, тем более что мы уверены в новых победах БГК уже в этом сезоне на международной и внутренней аренах», — отметила заместитель управляющего по маркетингу и коммуникациям БГК им. Мешкова Лидия Семенова.

«Редко вижу свою семью, а дочери и жене нравится, когда мы принимаем участие в подобных акциях клуба. Поэтому соглашаюсь без проблем. Ну и, конечно, для роста клуба, болельщиков и маркетинга это очень позитивный момент, тем более что мы выполнили задачу в групповом турнире Лиги чемпионов. Брест — гандбольный город, и любому игроку или тренеру приятно, когда вокруг команды есть такой ажиотаж. Людям нравится, когда игроки или тренеры живут в этом же городе, общаются с болельщиками. Это очень важный момент общности с Брестом. И такие проекты также этому способствуют», — прокомментировал съемки в клипе главный тренер БГК им. А.П. Мешкова Сергей Бебешко.

«Очень понравилось принимать участие в съемках клипа. Как всегда, неординарный процесс, мы потом еще долго обсуждаем это в раздевалке, подкалываем друг друга. После напряженного графика игр и тренировок получаем своего рода разгрузку и тимбилдинг. На съемочной площадке находились многие игроки команды, получилась неформальная тусовка. И, что важно, продвигаем БГК в СМИ и среди болельщиков. Мы все в команде понимаем, что такие акции важны для продвижения имиджа БГК, поэтому без проблем принимаем в них участие. В Беларуси нет другого такого гандбольного города в плане болельщиков, арены, инфраструктуры клуба, маркетинга, организационных вопросов. БГК — лучшая команда страны, и нечего спорить!» — поделился впечатлениями от съемок правый полусредний Сергей Шилович.

«Как вы знаете, это уже не первый подобный проект с БГК им. А.П. Мешкова. Мы очень рады сотрудничать с клубом, поскольку там работают креативные люди, которые не просто подхватывают наши идеи, а творчески их интегрируют, дополняют, вносят свои предложения. Кроме того, клуб обеспечивает высокий уровень организации — игроки приезжают вовремя, морально настроены на отдачу во время съемок, а не отбывают номер. По сравнению с тем же видео „В Бресте — гандбол“ данный клип содержит другой подход и иные спецэффекты, а также сложные по режиссуре съемки в формате 4К. Была арендована профессиональная киностудия, лучшие в городе свет и звук. Такие видео не делает ни один спортивный клуб в Беларуси», — прокомментировал новый проект представитель студии «Облако» Кирилл Шамардин.

Уже 26 марта БГК им. Мешкова сыграет в 1/8 Лиги чемпионов с грандом европейского гандбола «Фленсбургом», лидирующим в чемпионате Германии и являющимся одним из главных претендентов на участие в Финале четырех в Кельне. Интернациональная команда БГК им. Мешкова приглашает всех болельщиков на игру в Бресте. Все подробности о билетах на игру вы можете найти на официальном сайте клуба.