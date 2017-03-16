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Какие проблемы Беларуси и России может решить Экономический совет СНГ

17.03.2017 08:56 — Разное | Sputnik Беларусь  
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О повестке дня Экономического совета СНГ и проблемной для Беларуси программе импортозамещения РФ на радио Sputnik Беларусь рассказала заведующая отделом мировой экономики и внешнеэкономических исследований Института экономики НАН Беларуси Татьяна Вертинская.

"Вопросы, вынесенные на саммит, касаются инновационного сотрудничества стран СНГ, но мне хотелось бы подробнее поговорить о нашем основном партнере, Российской Федерации, и проблемах, которые возникли сегодня для белорусских производителей на российских рынках", — отметила собеседница Sputnik.

По словам экономиста, в настоящее время Российская Федерация проводит агрессивную политику импортозамещения, связанную с санкциями, которые были предъявлены стране в последние годы.

Какие проблемы Беларуси и России может решить Экономический совет СНГ
© Sputnik / Елена Васильева
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"Логика понятна, страна пытается изменить структуру экономики и отойти от сырьевой направленности, в том числе, и развивать собственное производство. Но в ряде случаев это привело к сокращению поставок нашей продукции по тем позициям, по которым Беларусь специализируется уже многие годы", — сказала экономист.

Речь идет, прежде всего, о продукции сельхозпроизводства, станкостроения и машиностроения. Импортозамещение обеспечивается за счет дополнительных субсидий и поддержки российских производителей. В частности, в соответствии с принятой программой импортозамещения, Россия почти в три раза сокращает импорт мяса и в полтора раза сокращает импорт молока.

То же самое происходит  в тракторостроении. Сегодня в соответствии с программой импортозамещения модели, аналогичные белорусским,  начинают разрабатываться петербургским заводом. Это тракторы средней мощности пяти видов.

"Все это создает существенные ограничения для выхода наших товаров на рынки России. А являясь партнерами по Евразийскому экономическому союзу, принимать такие решения без оглядки на партнеров нельзя даже в такой критической ситуации", — констатировала экономист.  

По словам собеседницы Sputnik, на Экономическом совете СНГ нужно ставить вопрос о разработке сопряженных схем импортозамещения в Беларуси и России и, возможно, привлекать к ним и других партнеров по ЕАЭС.

Беседу с заведующей отделом мировой экономики и внешнеэкономических исследований Института экономики НАН Беларуси Татьяной Вертинской слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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