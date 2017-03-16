Поселок Титовка, что в нескольких километрах от Бобруйска, окутан множеством слухов. Причем самых невероятных. Считается, что это криминогенное место и простым обывателям сюда лучше не соваться. Ведь местные жители — цыгане — занимаются торговлей наркотиками и оружием. Милиционеров они не боятся. И даже если те устроят облаву, нарушители от них все равно скроются — по подземным ходам, которые идут от каждого дома. Корреспондент Sputnik Юлия Балакирева рискнула побывать в этих краях, чтобы выяснить, есть ли в этих суждениях хоть доля правды.

Автобус 4 "А" и кафе "У Наркули"

Находится Титовка за поселком с не менее интересным названием — Зеленка. Добраться сюда можно на обычном городском автобусе. Номер маршрута — 4 "А" (интересно, а есть ли "Б"?). Правда, ходит автобус раз в полчаса.



© Sputnik/ Егор Литвин Поселок Титовка под Бобруйском

На остановке с нами вышли человек восемь. Среди них цыган не было. Мы для себя развеяли первый миф — в Титовке живут не только цыгане.

Возле остановки находится ресторан. Есть в нем что-то необычное. Во-первых, стены у него деревянные, отчего он напоминает избушку. Во-вторых, кафе носит интересное название — "У Наркули". Наверняка, названо в честь местной известной цыганки, подумали мы. Но в заведении нас поспешили огорчить.

"Наркуля — туркменское имя. Владелец кафе не местный. И цыгане у нас практически не отдыхают", — отметила кухонный работник Анжела.



© Sputnik/ Егор Литвин Кафе "У Наркули" названо в честь туркменской женщины

По ее словам, белорусов и цыган в Титовке поровну. Последние действительно занимаются распространением наркотиков. Пару месяцев назад одного богатого цыгана за такие делишки "закрыли". Об этом даже написали в бобруйской газете, уверяла собеседница.

"Среди местных немало хороших людей, которые честно трудятся. В целом работать в Титовке не страшно. Лично меня тут еще никто не обворовал и плохим словом не обозвал", — говорила Анжела.

Особняки и милицейский контроль

Дома в Титовке в большинстве своем частные. Они старые, однотипные и неприглядные. Среди них редко, но встречаются дорогие особняки. Мы заметили, что у многих из них есть одинаковый декоративный элемент. На втором этаже над входными дверьми располагается балкон. Видимо, такой штрих в интерьере продиктован местной модой.



© Sputnik/ Егор Литвин Один из местных цыганских особняков в Титовке

Особняки спрятаны за высокими заборами. Мы решили, что их хозяева вряд ли согласятся общаться с прессой. Поэтому подошли к обычному дому с открытыми воротами. Думали, что там живут цыгане, а оказалось — белорус по имени Дмитрий.

"О, журналисты. Сейчас вам все расскажу", — потирая руки, говорил наш новый знакомый.

Он признался, что в Титовке прожил всю жизнь и лучше этого места в мире не знает.

"Да, после развала СССР местные цыгане много воровали и наркотой промышляли. Но сейчас такого нет. Я, например, запросто могу к соседям за солью или хлебом сходить. Нормальные они люди", — уверял Дима.

По его словам, многие цыгане трудятся. Чаще уборщиками в спорткомплексе "Бобруйск-Арена", который недалеко находится. Кто-то частным предпринимателем работает: занимается заточкой коньков. Есть те, кто ездит по близлежащим деревням и продает одежду.



© Sputnik/ Егор Литвин В поселке Титовка под Бобруйском живут цыгане

"Дети у них 9 и 11 классов заканчивают, а не 5, как раньше. Некоторые даже поступают в вузы. Знаю девушку такую", — рассказывал Дмитрий.

Толпа грязных и шумных цыганский детей на улице — это образ, который давно остался в прошлом.

Дмитрий обратил внимание на другое — в поселке почти не развита инфраструктура. Тут есть только продуктовый магазин, школа и почтовое отделение. Для того чтобы отвезти ребенка в детский сад, нужно уже ехать в город. Зато милиционеры взяли Титовку под усиленный контроль: постоянно патрулируют улицы. По этой причине цыгане стараются лишний раз из дома не выходить, уверял мужчина.



© Sputnik/ Егор Литвин В поселке есть только продуктовый магазин, школа и почтовое отделение

Патрина, Руслан и лошадь Машка

Тем не менее нам удалось встретить на улице молодую цыганку. В разговор она вступила охотно и тут же все о себе рассказала. Что находится в декретном отпуске и растит двоих детей. Что муж у нее работает в колхозе.

"В Титовке много белорусов. Наши парни женятся на ваших девушках. Все смешалось", — отмечала Патрина.



© Sputnik/ Егор Литвин Цыганка Патрина с дочерью

По ее словам, семьи в Титовке большие: в них обычно по 7 детей. Правда, у обеспеченных цыган наследников будет поменьше. Цыганский барон в поселке один. Еще один есть в Зеленке. Дома у них шикарные. Как выразилась Патрина, там есть все, что можно себе только представить. А вот как они сколотили свое состояние, девушка не ответила.

"Цыгане разные бывают: есть хорошие, есть плохие. У вас ведь тоже люди разные", — говорила Патрина.

К нам присоединился брат цыганки Руслан. Признался, что в Титовку недавно переехал из Гомеля.

"Тут жилье недорогое. Дом можно купить за 15 тысяч долларов", — пояснял он.

Руслан пригласил нас в гости. С виду дом у него простой. Но зайдя внутрь, мы ахнули.



© Sputnik/ Егор Литвин Дома у Руслана сделан ремонт

А выведя нас во двор, парень показал свою лошадь по кличке Машка.

Патрина отметила, скакун стоит дорого. Ее семья пока не может себе позволить такую покупку. Но по традиции лошадь обязательно должна быть в хозяйстве.

Мы спросили у Руслана, чем он зарабатывает на хлеб. На что он, не зажимаясь, ответил: "В торговле занят". Цыганка тоже не скрывала, что подрабатывает в декретном отпуске. Вместе с подругой организовала ансамбль "Гиля Румын" и выступает на свадьбах у белорусов. За один вечер берет $150. И это еще недорого. По ее словам, у минских цыган выступление куда дороже выходит.

"Для цыган всегда было главным — зарабатывать деньги. Чтобы семья ни в чем не нуждалась. Об этом думаем всегда", — рассказал Руслан.

Продавец и стереотипы

Что мы отметили — за время разговора наши собеседники ни разу не пожаловались. Ни на то, что работодатели не хотят их брать на работу — не доверяют им. Ни на то, что в районе инфраструктуры нет. И даже декрет №3, о котором говорит вся страна, не вспомнили. Может, поэтому цыган не любят. Считают их скрытными.

Вот и в местном магазине мы услышали нелестные отзывы о цыганах. Одна из продавщиц заявила: "Нарожают детей и потом квартиры в Бобруйске как многодетные получают. А мы, белорусы, с носом остаемся".

Мы поинтересовались, что же мешает этой продавщице взять пример с цыган. На что она злостно брякнула: "А ты попробуй этих детей подними!"

Досталось цыганам и за то, что деньги зарабатывают.

"Вон Патрина на свадьбах выступает", — приводила пример продавщица.

Но ведь она работает, а не ворует, заметили мы.

И так, как продавщица, думают многие из нас. Так почему же нас так раздражают цыгане? Может, потому что они другие? И порою отличаются от нас в лучшую сторону. Вот посмотрите. Патрина и ее брат Руслан живут обеспеченно потому, что их поддерживает многочисленная родня и благодаря тому, что они не ленятся работать. Несмотря на молодой возраст, эти люди говорят мудрые вещи. Ведут себя достойно. Так, может, вместо того, чтобы ругать цыганам, стоит в чем-то брать с них пример?