﻿ Почему в Беларуси отмечают День святого Патрика – мнение психолога. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Почему в Беларуси отмечают День святого Патрика – мнение психолога

17.03.2017 08:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

День святого Патрика отмечают 17 марта не только в Ирландии, но и во многих странах мира. Если зелено-оранжевое шествие в Штатах, к примеру, связано с наличием большой ирландской диаспоры, то в Беларуси это христианское торжество популярно по другим причинам.

"Это, во-первых, связано с модой. К нам пришел с Запада и День святого Валентина, и Хэллоуин. Во-вторых, День святого Патрика приходится на время, когда 8 Марта уже отпраздновано, но развлечься людям все равно хочется", — рассказала кандидат психологических наук Наталья Олифирович.

Привлекают внимание к празднику и внешние атрибуты, когда люди цепляют рыжие бороды, надевают высокие шляпы, рисуют клевер.

"Сегодня у нас есть хлеб и зрелища, но не хватает контакта между людьми. День святого Патрика — возможность собраться с другими людьми и разделить праздничное настроение. Также это тоска по какому-то дню, который бы мог объединить всю страну. Если мы начинаем отмечать не наши праздники, о чем это говорит?.. О том, что свое не очень хорошо представлено", — добавила Олифирович.

 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последние годы главный ирландский национальный праздник – День святого Патрика – отмечают и в Беларуси. Смотрите на видео мнение психолога о популярности...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Тестируем столичные электрозаправки. Они есть, но электричеством делятся не все
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика