День святого Патрика отмечают 17 марта не только в Ирландии, но и во многих странах мира. Если зелено-оранжевое шествие в Штатах, к примеру, связано с наличием большой ирландской диаспоры, то в Беларуси это христианское торжество популярно по другим причинам.

"Это, во-первых, связано с модой. К нам пришел с Запада и День святого Валентина, и Хэллоуин. Во-вторых, День святого Патрика приходится на время, когда 8 Марта уже отпраздновано, но развлечься людям все равно хочется", — рассказала кандидат психологических наук Наталья Олифирович.

Привлекают внимание к празднику и внешние атрибуты, когда люди цепляют рыжие бороды, надевают высокие шляпы, рисуют клевер.

"Сегодня у нас есть хлеб и зрелища, но не хватает контакта между людьми. День святого Патрика — возможность собраться с другими людьми и разделить праздничное настроение. Также это тоска по какому-то дню, который бы мог объединить всю страну. Если мы начинаем отмечать не наши праздники, о чем это говорит?.. О том, что свое не очень хорошо представлено", — добавила Олифирович.