Часть нашей ментальности — жаловаться и спешить, спешить — и жаловаться. Во многом поэтому мы часто не замечаем волшебства, которое происходит не только на телеканале National Geographic и в фотоподборках «100 самых красивых мест на планете», но и прямо на наших глазах — в Беларуси.

Белорусский фотограф Алла Шилец уловила в своих работах момент рождения нашей весны. И несмотря на то, что картинка, гуляющая в Сети с подписью «Вот почему в Беларуси не делают панорамные окна», во многом правдива…



«Вот почему в Беларуси не делают панорамные окна»

… в нашей весне есть ещё и нежность, пастельные краски и призрачная красота с полотен импрессионизма.

Алла Шилец:

— Призрачная красота — чудесная метафора из известного фильма , которая для меня как нельзя лучше отражает суть красоты вообще. В ее текучести, переменчивости, непостоянстве и восхитительной игре на контрастах.

Красота, как известно, рождается в глазах смотрящего. Тонкие переходы состояний природы могут быть замечены, только если ты живой и чуткий, достаточно внимательный, чтобы принять в своем сердце это сокровище.

Природа каждый день щедро дарит нам новые оттенки и грани себя. И настоящие чудеса открываются там, где ты на минуту останавливаешься, чтобы вдохнуть эту бесконечную и всепроникающую нежность.

И сейчас как раз стоит такая пора, когда весна уже в тающих льдинках, солнечных каплях и распускающихся почках, но зима все еще ощущается освежающим прикосновением к коже, инеем по утрам и крупицами снега, перемешанного с весенним дождем. Это волшебный и вдохновляющий переход. Надышаться б им, насмотреться б только, успеть заметить призрачную красоту…

Призрачная красота белорусской весны:























































































