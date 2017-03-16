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Призрачная красота вместо луж и грязи: рождение белорусской весны в работах фотографа Аллы Шилец
Часть нашей ментальности — жаловаться и спешить, спешить — и жаловаться. Во многом поэтому мы часто не замечаем волшебства, которое происходит не только на телеканале National Geographic и в фотоподборках «100 самых красивых мест на планете», но и прямо на наших глазах — в Беларуси.
Белорусский фотограф Алла Шилец уловила в своих работах момент рождения нашей весны. И несмотря на то, что картинка, гуляющая в Сети с подписью «Вот почему в Беларуси не делают панорамные окна», во многом правдива…
… в нашей весне есть ещё и нежность, пастельные краски и призрачная красота с полотен импрессионизма.
Алла Шилец:
— Призрачная красота — чудесная метафора из
Красота, как известно, рождается в глазах смотрящего. Тонкие переходы состояний природы могут быть замечены, только если ты живой и чуткий, достаточно внимательный, чтобы принять в своем сердце это сокровище.
Природа каждый день щедро дарит нам новые оттенки и грани себя. И настоящие чудеса открываются там, где ты на минуту останавливаешься, чтобы вдохнуть эту бесконечную и всепроникающую нежность.
И сейчас как раз стоит такая пора, когда весна уже в тающих льдинках, солнечных каплях и распускающихся почках, но зима все еще ощущается освежающим прикосновением к коже, инеем по утрам и крупицами снега, перемешанного с весенним дождем. Это волшебный и вдохновляющий переход. Надышаться б им, насмотреться б только, успеть заметить призрачную красоту…
Призрачная красота белорусской весны:
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В нашей весне есть нежность, пастельные краски и призрачная красота с полотен импрессионизма.
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