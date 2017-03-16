﻿ Призрачная красота вместо луж и грязи: рождение белорусской весны в работах фотографа Аллы Шилец. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Призрачная красота вместо луж и грязи: рождение белорусской весны в работах фотографа Аллы Шилец

17.03.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Часть нашей ментальности — жаловаться и спешить, спешить — и жаловаться. Во многом поэтому мы часто не замечаем волшебства, которое происходит не только на телеканале National Geographic и в фотоподборках «100 самых красивых мест на планете», но и прямо на наших глазах — в Беларуси.

Белорусский фотограф Алла Шилец уловила в своих работах момент рождения нашей весны. И несмотря на то, что картинка, гуляющая в Сети с подписью «Вот почему в Беларуси не делают панорамные окна», во многом правдива…


«Вот почему в Беларуси не делают панорамные окна»

… в нашей весне есть ещё и нежность, пастельные краски и призрачная красота с полотен импрессионизма.

Алла Шилец:

— Призрачная красота — чудесная метафора из известного фильма, которая для меня как нельзя лучше отражает суть красоты вообще. В ее текучести, переменчивости, непостоянстве и восхитительной игре на контрастах.

Красота, как известно, рождается в глазах смотрящего. Тонкие переходы состояний природы могут быть замечены, только если ты живой и чуткий, достаточно внимательный, чтобы принять в своем сердце это сокровище.

Природа каждый день щедро дарит нам новые оттенки и грани себя. И настоящие чудеса открываются там, где ты на минуту останавливаешься, чтобы вдохнуть эту бесконечную и всепроникающую нежность.

И сейчас как раз стоит такая пора, когда весна уже в тающих льдинках, солнечных каплях и распускающихся почках, но зима все еще ощущается освежающим прикосновением к коже, инеем по утрам и крупицами снега, перемешанного с весенним дождем. Это волшебный и вдохновляющий переход. Надышаться б им, насмотреться б только, успеть заметить призрачную красоту…

Призрачная красота белорусской весны:























 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В нашей весне есть нежность, пастельные краски и призрачная красота с полотен импрессионизма.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Какие проблемы Беларуси и России может решить Экономический совет СНГ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика