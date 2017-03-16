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На строящейся Белорусской атомной станции установили статор турбогенератора. Об этом сообщила пресс-служба БелАЭС.

«14 марта 2017 года на строительной площадке Белорусской АЭС успешно установлен в проектное положение статор турбогенератора энергоблока №1», - говорится в сообщении.

Статор изготовлен на петербургском предприятии «Силовые машины». Он представляет собой стальную объемную цилиндрическую конструкцию весом 440 тонн. Основная функция статора заключается в преобразовании механической энергии вращения турбины в электрическую.

Белорусская АЭС строится по проекту АЭС-2006 с реакторами типа ВВЭР-1200. Стройплощадка находится в 18 км от Островца (Гродненская область). АЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2400 (2х1200) МВт. Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020-м.