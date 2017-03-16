В конце января в Беларуси появился новый отечественный антивирус, а точнее целый программный комплекс для информационной защиты предприятий — «КАНОЭ». Он уже используется на нескольких предприятиях, а разработчики утверждают, что он лучше зарубежных аналогов. Об этом пишет « СБ Беларусь Сегодня ».



Фото: sb.by

Сообщается, что работа по созданию продукта стартовала 6 лет назад по государственной научно-технической программе «Защита информации-2». Разрабатывали «КАНОЭ» те же специалисты, которые в свое время создали другой белорусский антивирус — «ВирусБлокАда».

Пока «КАНОЭ» защищают исключительно юридические лица. Директор компании-разработчика Геннадий Резников рассказал, что первыми комплекс начали использовать ЗАГСы, которые тесно работают с персональными данными:

«По Закону „Об информации, информатизации и защите информации“ личные данные и сведения о личной жизни физического лица — это информация, распространение которой ограничено. То есть те компьютеры, которые имеют подключение к регистру населения, нужно защищать. Наш программный комплекс для того и создан — включает защиту от несанкционированного доступа, антивирус, межсетевой экран. Одна из особенностей — он позволяет достаточно хорошо уничтожать информацию, которая набиралась на компьютере, а также следы ее обработки. Ведь даже если вы создаете какой-то документ на флешке, временные файлы все равно будут храниться на компьютере, и не всегда „ворд“ их удаляет. А вот „КАНОЭ“ подчищает и за „вордом“, и за другими офисными приложениями».



Геннадий Резников. Фото sb.by

Разработчики считают, что белорусский продукт имеет преимущества перед западными аналогами:

«Как правило, иностранные разработки удаляют информацию за счет разрушения жесткого диска, а в нашей новации такой необходимости нет. Второй: при подготовке к сертификации программного комплекса специально провели эксперимент — из 8 тысяч образцов вредоносных программ белорусский антивирусник, который лежит в основе программного комплекса, нашел все, даже те, что были хитроумно упакованы. Популярный же заграничный — около 6 тысяч».

Белорусские программисты уверяют: обновлениями, прошедшими необходимое и достаточное тестирование, можно будет воспользоваться через час-полтора. В случае, скажем, эпидемии, и быстрее, но тут возникает риск ложного срабатывания. Именно оно, между прочим, а не собственно обезвреживание вирусов — основная проблема: «Почему? Выпустить некачественное обновление — значит положить на предприятии сервер».