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Артист из Ямайки с песней про огурец замахнулся на лавры Пико-Таро
17.03.2017 09:30 — Разное | Sputnik Беларусь
Макка Б — вегетарианец, и в своей песне он восхваляет полезные свойства этого овоща в рифмованных строчках. Он рассказывает, что огурец богат витаминами и минералами, а также советует разрезать овощ на дольки и залить на ночь водой.
"За небольшую цену вы получите энергетический напиток", — отметил исполнитель.
Сначала видеоролик был опубликован в аккаунте исполнителя в Facebook и там его посмотрели более 29 миллионов раз, передает
Многие фолловеры даже попросили Макку Б спеть про все овощи и фрукты, а один пользователь написал, что ненавидит огурцы, но после этой песни он все же отважился съесть один, перебив вкус имбирем и лимоном.
Артист позже опубликовал в своем Twitter видеоролик, посвященный полезным свойствам граната.
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