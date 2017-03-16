Макка Б — вегетарианец, и в своей песне он восхваляет полезные свойства этого овоща в рифмованных строчках. Он рассказывает, что огурец богат витаминами и минералами, а также советует разрезать овощ на дольки и залить на ночь водой.

"За небольшую цену вы получите энергетический напиток", — отметил исполнитель.

Сначала видеоролик был опубликован в аккаунте исполнителя в Facebook и там его посмотрели более 29 миллионов раз, передает Sputnik Франция .

Многие фолловеры даже попросили Макку Б спеть про все овощи и фрукты, а один пользователь написал, что ненавидит огурцы, но после этой песни он все же отважился съесть один, перебив вкус имбирем и лимоном.

Артист позже опубликовал в своем Twitter видеоролик, посвященный полезным свойствам граната.

Первым вирусный тренд с песней Pen-Pineapple-Apple-Pen задал 53-летний японец Пико-Таро — его клип собрал более 200 миллионов просмотров на YouTube, а песня попала в Книгу рекордов Гиннесса как самую короткую композицию из чарта хитов Billboard.