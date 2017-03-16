Абсолютное большинство уверенных в своих силах мужчин верит, что при наличии лопаты можно сделать любой фундамент самостоятельно. Их девиз — «кто ничего не делает, тот и не ошибается». Небольшая часть прагматичных, и, вероятно, скучных людей, в этом вопросе доверяет лишь данным георазведки, расчетам инженера-конструктора и строительной бригаде. Справедливо будет сказать, что привлечение специалистов не гарантируют успех. На нашем форуме скопилось не мало историй про «косячные» фундаменты и собственного изготовления, и «профессионального». Некоторые из них мы обсудили со специалистом.

«Заливал фундамент в мороз в два этапа. Когда заливал второй слой, на предыдущем уровне оставался небольшой слой снега. Как потеплело, снял опалубку, а там, между двумя слоями осталась небольшая щель 0.5−1 см (во многих местах сквозная) по всей длине ленты. Вот теперь гадаю, как можно туда ремонтную смесь запихнуть».





— Проблему решить достаточно просто, — говорит директор по строительству компании «Терем-теремок» Алексей Алейник. — Эту щель нужно расширить, сделать дополнительные вертикальные пропилы, обеспылить, прогрунтовать. В щель и вертикальные штробы заложить арматуру и замазать быстротвердеющей ремонтной смесью, например, Ceresit СХ5 .

«Помогите советом. Дом из газосиликата, стоит на бетонных блоках фундамента по грунту. В комнате цокольного этажа старыми хозяевами планировался маленький бассейн, но при попытке копать яму, грунт стал осыпаться и работы, видимо по этой причине, прекратили. Сейчас это выглядит ужасно — такое впечатление, что блоки наполовину висят в воздухе (в одном месте фрагмент блока вовсе отсутствует). Что делать?»





— Начинать нужно с ремонта фундамента, а именно, его углубления. Есть достаточно простой и действенный способ. Периметр фундамента делится на метровые участки. Чтобы весь фундамент не ослаблять, через каждые два метра выкапываются метровые захватки на глубину промерзания с двух сторон. Начинают от угла. Дно выкопанной захватки утрамбовывают, засыпают щебнем. Делают бетонную подушку с армированием, выставляют опалубку и заливают бетоном. Промежуток между свежей заливкой и старым фундаментом зачеканивается раствором. Такими захватками делается углубление и усиление существующего фундамента. Технология долгая, но она работает. Одновременно можно сделать и гидроизоляцию основания.

«Летний каркасный дом стоит на склоне. Почва — суглинок. Фундамент из блоков делали давно и неизвестно как. Потом положили сверху бетонные плиты. Несколько лет он простоял сам по себе, и только спустя лет пять на него поставили дом. И вот в этом году наблюдается картина: внутри под домом видно, что крайняя плита просела (сантиметров на 5). На фундаменте трещины с обеих сторон. То есть ползет… Что делать?»





— Ситуация плачевная, дом в аварийном состоянии. Скорее всего, фундамент заложен не глубоко, на 60−70 см. Зимой суглинок под ним замерзает и увеличивается в объеме, пучинистые силы выталкивают фундамент вместе с плитой и домом вверх. При оттаивании блоки опять опускаются, то есть основание дома «гуляет». Хозяевам нужно задуматься об усилении фундамента способом, предложенным выше — его нужно опереть на новый фундамент, заглубленный ниже уровня промерзания суглинков (1,5 м).

«Убрали опалубку и увидела вот такую трещину в углу. Строители сказали — ни чего страшного — в фундаменте заложена арматура. Что делать?»





— Если нет сквозной трещины, то это не проблема. Скорее всего, это произошло из-за того, что заливали фундамент в жару. Бетон начал быстро высыхать и треснул. Если лента правильно армировалась, то дальше трещина раскрываться не будет. Чтобы проверить это, надо на эту щель поставить марочку из цементного раствора. Если в течении месяца-двух марочка останется целой, значит трещина не увеличивается. В противном случае угол придется усилить или переармировать — (выштробить старую арматуру, заложить новую и залить ремонтным составом).

«Входные данные: фундамент простой прямоугольник 9×12 м, капитальная стенка посередине. Грунт — жуткая глина. Была прокопана траншея 120 см, засыпано 10 см песка, уложен на низ каркас из 5 прутов арматуры, по стенкам — рубероид, залито бетоном до уровня земли. Воткнуты вертикалки. Этот этап прошел нормально. А вот с опалубкой произошла беда. Плохо закрепили, в результате она практически вся по низу разошлась, нет ни одной стены ровной. Как ровнять выпертые стены по вертикали? Пока представляю себе это так: аккуратно нарезать болгаркой штробы и зубилом аккуратно отбивать куски. Остальную кривизну фундамента догонять либо раствором, либо штукатуркой, либо утеплителем 2 см».





— Если архитектура дома позволяет, то можно сделать выступающий фундамент, и скрыть эти неровности каким-то отделочным материалом. Можно выровнять плоскость, сделав подливку бетона. Срезать эти неровности тоже можно, но это труднее. Для этого потребуется большая и мощная болгарка. А вот перфоратором сбивать, как советуют на форуме, лишний бетон нельзя — трещины могут пойти вглубь фундамента.

Но я бы рекомендовал этому читателю обратить внимание на другую проблему. Глубина заложения его фундамента очень маленькая для «жуткой» глины. Песок (10 см) под подошвой фундамента не нивелирует силы пучения. Он там нужен, чтобы основание дома опиралось на мягкую подушку, которая потом спрессуется и будет твердая. Снивелирует же пучение песок, засыпанный вокруг фундамента. Сейчас уже может это не актуально, но правильно нужно было сделать так: выкопать траншею шириной метр, выставить опалубку, установить в нее каркас из арматуры и залить бетоном. Потом опалубку снять, стены фундамента гидроизолировать и утеплить. Пространство между грунтом и фундаментом засыпать песком без камней послойно по 20 см с трамбовкой. Вот такая засыпка будет компенсировать силы пучения.

Есть еще такой прием, как теплая отмостка. Если, например, не сделали сразу обратную засыпку, нужно выкопать по периметру фундамента на сантиметров 15−20 см углубление шириной метр, заложить туда пленку или рубероид, экструдированный пенополистирол и залить бетонную отмостку под углом от фундамента. В таком случае грунт, окружающий основание дома, не будет промерзать.

«Ленточный монолитный фундамент по периметру уже сложенной и накрытой коробки дома залит как положено, но под перегородки заливался позже и прямо на грунт (не песчаник), после чего фундамент внутри был засыпан песком. Перегородки (из газосиликата) просели (появились щели в местах примыкания к стенам где-то до 1 см. На этих перегородках лежат балки. Крыша — металлочерепица. Полы пока не залиты, поэтому рассматриваю вариант увязать фундамент перегородок с черновым полом посредством арматуры. Имеет ли смысл? Или может не трогать ничего?»





— По всей видимости, это не просто перегородки, а несущие внутренние стены, — говорит Алексей Алейник. — И фундамент должен им соответствовать. Поэтому возвращаемся к вопросу об усилении — нужно откопать под ними захватки глубиной хотя бы 0,5 м и сделать усиление бетоном. Но перед тем, как это делать, нужно снять нагрузку с перегородок от балок. Для этого потребуются установить подпорки, можно деревянные брусы и поддомкратить их. Увязывание существующего фундамента перегородок с черновым полом с помощью арматуры не поможет — стяжку выломает.

«Строим частный дом, некоторое недоумение и недоверие вызывает технология подрядчика. Была выкопана траншея в глине на глубину 1,7 м. В нее безо всяких арматур был залит бетон до поверхности земли, утрамбовали только основание. Пошли дожди, на поверхность ленты намыло глины. Поставили опалубку. Насверлили отверстий в застывшем бетоне, в отверстия вставили вертикальную арматуру. Причем сами отверстия лишь чуть больше диаметра арматуры, бетон на мой взгляд в щели между арматурой протечь не сможет. Уложили арматуру (4 прута, сваренные между собой проволокой, в сечении конструкция представляет собой квадрат), связали всю арматуру между собой и вертикальной арматурой проволокой. Теперь собираются смыть глину с застывшего бетона и залить надземную часть фундамента. Зная пофигизм рабочих, вполне допускаю мысль, что они могут и втихаря залить бетон, не смыв глину (или плохо помыв) — насколько это критично?





— То, что дно траншеи ниже глубины промерзания — хорошо. А вот заливать бетон без армирования не правильно. Обязательно нужно было установить на дно траншеи арматурный каркас. И сделать вертикальные выпуски из арматуры, к которой вяжется каркас верхнего монолитного пояса. От того, что строители насверлили отверстий и вставили в них вертикальную арматуру — ни жарко не холодно. Можно сказать, что подземная часть фундамента сделана правильно на 30%, надземная — на 100%. Конечно, строители сэкономили на арматуре. Но такая экономия сомнительна, так как не понятно, какие проблемы могут проявиться в будущем. Заливать ленточный фундамент в два приема не совсем правильно — монолитный фундамент не зря называют так — он должен представлять собой именно монолит, а не слоеный пирог. В описанном случае глину нужно обязательно смыть. Если не уверены в строителях, стоит их проконтролировать. А перед тем, как возводить стены, я бы порекомендовал связаться с конструктором, рассказать ему о том, какой дом и из каких материалов будет строиться, и какой фундамент уже есть. Он рассчитает нагрузки, скажет, подходит он или не подходит. На этом не надо экономить.

Мой совет всем, кто начинает строиться: если вы видите халтуру на этапе фундаментов — останавливайте рабочих и прощайтесь с ними. Дальше будет еще хуже.

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