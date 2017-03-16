Все споры о гендерном равенстве с очень умными людьми упираются в аргумент «this is a man’s world», подкрепленный бессмертными цитатами а-ля:

«Она просыпается утром, в кровати, которую собрал мужчина, в доме, который построил мужчина. Садится за компьютер, созданный мужчинами и собранный мужчинами, подключается к интернету, созданному мужчинами, и пишет буквами алфавита, придуманного мужчинами, на клавиатуре, созданной мужчинами по стандарту, разработанному мужчинами, в кодировке, созданной мужчинами, о том, что все мужчины — козлы».

А когда идеалистические принципы и вера в людей преобладают над инстинктом сохранения психики и ты всё-таки пытаешься донести до оппонента, что не всё так просто с авторскими правами на кровать, к примеру, то ответом, вероятнее всего, будет подобный мем:





Или вот такая картинка:





Именно поэтому LADY решила напомнить о женщинах, без которых современный мир выглядел бы иначе.

Кстати о кодировке.

Ада Лавлейс (1815−1852)



Watercolor portrait of Ada King, Countess of Lovelace (Ada Lovelace)

Сфера: математика, программирование.

«Заклинательница числа», первая в истории программистка. Нет, не первая женщина-программист, а конкретная персона, стоящая у истоков нашей с вами зависимости от гаджетов. Именно в честь неё назван один из языков программирования (Ada).

Лавлейс занималась изучением вычислительной машины Чарльза Бэббиджа. Она создала детальное описание этой машины и составила для нее первый в мире алгоритм (или «программу»), а также ввела в употребление термины «цикл» и «рабочая ячейка».



Портрет Ады Лавлейс кисти художницы Маргарет Сары Карпентер, 1836 год.

Уже с детства эта талантливая дочь Байрона удивляла всех спектром интересов. К примеру, когда Аде было 11, она развлекала себя размышлениями о том, как можно воспроизвести полет птицы с помощью паровых машин, и называла это флайологией. К слову, самолётов тогда еще не существовало.

Как раз прогрессивностью мышления Ада и отличалась от большинства практиков-соратников, Лавлейс часто рассуждала о том, что в будущем машины будут помогать людям не только в вычислениях.

Грейс Хоппер (1906−1992)





Сфера: программирование.

Американская учёная и контр-адмирал флота США. В её честь назвали эсминец USS Hopper (DDG-70) и суперкомпьютер Cray XE6 «Hopper».

«Удивительная Грейс» — так ученую называли за бесконечные заслуги на флоте. Грейс разработала первую программу-компилятор (если очень просто, то это компьютерный переводчик с языка программирования высокого уровня в низкоуровневый). Хоппер поддерживала идею языков программирования, не привязанных к конкретному устройству. Сейчас для нас это очевидно.



James S. Davis — U.S. Naval Historical Center Online Library Photograph

Под руководством Грейс был создан FLOWMATIC — первый в истории язык, программы на котором состояли из слов английского языка. Но на этом «Бабушка Кобола» (еще одно известное прозвище Хоппер) не остановилась и возглавила проект по созданию собственно COBOL. Этот язык программирования по сей день остаётся очень популярным для разработки бизнес-приложений.

Документальный фильм про Хоппер можно найти тут .

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Амалия Эмми Нётер (1882−1935)





Сфера: математика, физика.

Выдающийся немецкий математик, «наиболее значительная женщина-математик всех времён». В некоторых источниках Амалию упоминают как «мать современной физики». Наиболее всего известна своим вкладом в абстрактную математику и теоретическую физику.

Эмми Нётер изменила представление учёных о теории колец, полей и алгебр.

Одно из самых важных её достижений — «теорема Нётер», которая объясняет связь между симметрией и законами сохранения. Именно на эту теорему опирается Ландау в курсе теоретической физики, когда выводит из общих свойств пространства и времени законы сохранения импульса, момента импульса и энергии.

Немалая роль принадлежит Эмми Нётер и в разработке Общей теории относительности, а также в ряде областей математики.

Уже в 25 лет Нётер защитила диссертацию по теории инвариантов. Она сотрудничала с Давидом Гильбертом и Германом Вейлем, а Альберт Эйнштейн назвал её одним из величайших творческих гениев математики.

Между тем, Нётер не раз столкнулась с предрассудками своего времени. Ей не дали стать приват-доцентом Гёттингенского университета, по причине того, что она… женщина. По этому поводу Гильберт возмущённо воскликнул: «Не понимаю, почему пол кандидата служит доводом против избрания её приват-доцентом. Ведь здесь университет, а не мужская баня!»

Однако со временем справедливость восторжествовала, Нётер стала профессором и создала собственную научную школу.

Мэри Люси Катрайт (1900−1998)





Сфера: математика, физика.

Английский математик, первая женщина, которая получила Медаль Сильвестра, стала членом совета Королевского общества и президентом Лондонского математического общества. Одна из основателей теории хаоса.

Мэри Картрайт совместно с Джоном Литтлвудом впервые занялись исследованием динамических систем хаоса. Цель теории хаоса — объяснение сложного поведения систем. Подобные системы иногда называют нелинейными или хаотическими. С помощью теории хаоса объясняют, к примеру, поведение фондовых рынков. Одним из самых ярких образов теории хаоса — бабочка в глубине амазонских трущоб, которая может изменить погоду где-то за тысячи километров, спровоцировать торнадо, к примеру.

Картрайт и Литтлвуд первыми заметили эту непредсказуемость, которая вырастает из небольших изменений в начальных условиях.

Мэри Картрайт описывали как очень скромного и нечестолюбивого человека. Она умаляла свой вклад в науку, и, возможно, именно из-за этого работа Картрайт, опубликованная в «Журнале Лондонского математического общества», осталась почти незамеченной. Ее вклад в науку сполна оценило лишь следующее поколение.

Лиза Мейтнер (1878−1968)





Сфера: физика, химия

Первая в Германии женщина-физик.

Лиза Мейтнер проводила исследования в области ядерной физики, ядерной химии и радиохимии. В её честь был назван 109 элемент таблицы Менделеева — мейтнерий (а также кратер Мейтнер на обратной стороне Луны и кратер Мейтнер на Венере, астероид (6999) Мейтнер, Институт ядерных исследований имени Гана и Мейтнер и Премия Лизы Мейтнер).

Научная деятельность этой женщины положила начало атомной эры. Работы Мейтнер привели к созданию атомной бомбы, а в дальнейшем и атомной энергетики.





Её называли «матерью атомной бомбы», хотя Мейтнер была убежденной пацифисткой.

Соратником Лизы был Отто Ган. Их профессиональны дуэт «Мейтнер-физик и Ган-химик» просуществовал 30 лет. Вместе они доказали возможность расщепления ядра с выделением большого объема энергии. Однако получить Нобелевскую премию вместе им не удалось. Несмотря на равнозначный вклад в проект, награждены были только заслуги Ганна.





Лиза Мейтнер и Отто Ган за работой в Институте кайзера Вильгельма

О жизни и деятельности этой ученой в Германии снят фильм «Деление атомных ядер: история Лизы Мейтнер и Отто Гана».

Ву Цзяньсюн (1912−1997)





Сфера: физика.

Также известна как Мадам Ву. Китайско-американский физик, специалист по экспериментальной физике и радиоактивности, участница Манхэттенского проекта (разработка ядерного оружия), а также автор книги «Бета-распад», которая и ныне остаётся настольной книгой радиофизиков.

Мадам Ву была мастером опытов. Её коллеги, Чен Нин Ян и Цзун Дао Ли, предложили теорию, которая могла опровергнуть существовавший физический закон, именуемый как «Принцип сохранения чётности». Для доказательства своей теории они обратились за помощью к Цзяньсун. В 1957 году учёная поставила эксперимент, ныне известный как «опыт Ву», результаты которого действительно опровергли существующее 30 лет убеждение.

Ли и Ян, к слову, были удостоены Нобелевской премии. Ву не была даже упомянута.

Нетти Стивенс (1861−1912)



Bryn Mawr College Special Collections

Сфера: биология, генетика.

Одна из первых американских женщин-генетиков. Именно Нетти установила зависимость пола от набора хромосом.

Большинство учебников сообщат вам, что «открытия, связанные с ролью хромосом в наследственности», принадлежат Томасу Моргану, который был преемником Эдмунда Бичера Уилсона. Уилсон и Нетти Стивенсон независимо друг от друга занимались исследованиями половых X- и Y-хромосом. Но именно Нетти первая обнаружила, что женщины имеют две большие Х-хромосомы. Уилсон же сконцентрировался на хромосомах в мужских половых клетках, а позже отредактировал свою оригинальную работу, включив данные Нетти.



Bryn Mawr College Special Collections

Нобелевская премия досталась… Моргану. А позже он опубликовал статью, в которой говорилось, что Стивенс во время всего эксперимента действовала больше как лаборант, чем как настоящий ученый, хотя в рекомендательном письме для Нетти он писал, что из всех аспирантов никто не был настолько способен вести самостоятельные исследования, как мисс Стивенс.

Шарлотта Ауэрбах (1899−1994)

Сфера: генетика.

Британский генетик немецко-еврейского происхождения, член Лондонского королевского общества, автор книг «Генетика» и «Наследственность» (а также ряда других). Ауэрбах одновременно с Иосифом Рапопортом открыла химический мутагенез.

Все исследования Ауэрбах были посвящены вопросам мутаций. Во время войны она исследовала действие горчичного газа (иприта), а также родственных ему соединений, и обнаружила, что эти химические вещества дают такой же эффект, как и рентгеновские лучи, в сотни раз превышая процент мутаций. Эта ученая открыла мутагенное действие многих химических веществ, а также выдвинула ряд гипотез о действии мутагенов и о причинах мутагенной специфичности.

За время своей деятельности она опубликовала 91 научную работу, но наукой её творчество не ограничилось. В 1947 году Ауэрбах опубликовала книгу сказок под названием «Приключения с Розалинд» под псевдонимом Шарлотта Остин.

Розалинд Франклин (1920−1958)





Сфера: химия, биофизика.

Розалинд Франклин — учёный-рентгенограф, которой мы обязаны получением рентгенограммы структуры молекулы ДНК.

С открытием структуры ДНК обычно связывают два имени: Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик. Позже к этой знаменитой паре присоединился Морис Уилкинс. Именно эти трое получили Нобелевскую премию за построение модели ДНК.

Но дело вот в чём.





В ноябре 1951 года Розалинд Франклин провела лекцию (на которой был и Уотсон), представив общественности две формы молекулы — типа, А и типа В, а также её строение, при котором фосфатные группы расположены с наружной части молекулы. Также Франклин сделала рентгенографический снимок В-ДНК (известен как «фотография 51»). Выходит, именно Розалинд первая открыла и сформулировала те факты, которые впоследствии составили основу для последующих попыток построить модель молекулы, но это никак не повлияло на справедливость «распределения почестей».

Генриетта Суон Ливитт (1868−1921)





Сфера: астрономия.

Генриетта Ливитт — американский астроном, в её честь был назван астероид Ливитт, а также кратер Ливитт на Луне. Она изучала переменные звёзды, она обнаружила зависимость между периодом изменения блеска и светимостью звезды, что впоследствии помогло астрономам в измерении расстояний как в нашей галактике, так и за её пределами.

Генриетта начала свою работу, составляя каталоги звёзд в Обсерватории Гарварда. В то время это было одно из немногих «подходящих» для женщин рабочих мест в науке. Каталогизируя звёзды в течение долгого времени, Ливитт стала замечать зависимость между яркостью звезды и ее расстоянием от Земли. Благодаря этому ученые поняли, что каждая звезда — это не просто пятнышко в огромной галактике. Открытие Генриетты в своих работах использовали Харлоу Шепли и Эдвин Хаббл.

Также совместно с Эдуардом Пикерингом Генриетта Ливитт разработала стандарт фотографических измерений блеска звезд, известный как Северный Полярный ряд. В 1913 году он был принят Международным комитетом фотографических величин под названием «Гарвардский стандарт».

Кстати говоря, из-за предубеждений того времени Ливитт не могла самостоятельно выбирать объекты своих исследований, однако несмотря на все трудности в её работе, коллеги вспоминали Генриетту как «обладателя самого ясного ума в обсерватории», а современные астрономы называют ее «наиболее выдающейся женщиной Гарварда».

Сьюзен Джоселин Белл Бернелл (род. 1943)





Сфера: астрономия, астрофизика.

Британский астрофизик. Первооткрыватель пульсаров (пульсар — вращающаяся нейтронная звезда, обладающая магнитным полем).

Будучи аспиранткой Энтони Хьюиша, профессора Кэмбриджского университета, Белл анализировала данные с самописцев радиотелескопа (30 метров бумажной ленты каждый день). За время работы она проанализировала 50 километров бумажной ленты и на глаз научилась различать сигналы квазаров и помехи от земных радиостанций и устройств.

Обнаружив в записях самописца регулярные звуки, не похожие на привычные сигналы, Джоселин установила их связь с конкретным участком неба, после чего сообщила об открытии пульсирующего источника Энтони Хьюишу.





Подобные сигналы от пульсаров фиксировали ещё за несколько лет до открытия Белл, но их каждый раз принимали за земные помехи. И только внимательность и большой опыт позволили именно Джоселин выделить пульсары из общего шума, что всё же не помешало достаться Нобелевской премии не ей, а Хьюишу.

Зинаида Ермольева (1898−1974)





Сфера: биология.

Русский микробиолог и эпидемиолог, создательница антибиотиков в СССР, «Госпожа Пенициллин»

Уже в 24 года Зинаида сделала свое первое грандиозное открытие. Она предположила, что возбудители холеры способны из безобидных бактерий трансформироваться в смертельно опасные прямо в кишечнике своей жертвы. А доказать свою теорию Ермольева решила на самой себе, введя в организм порцию болезнетворных бактерий. Через 18 часов наступило расстройство кишечника, а еще через 12 часов развилась клиническая картина холерного заболевания, а из организма был выделен агглютинирующийся вибрион (род бактерий семейства Vibrionaceae).





Ермольева придумала метод уничтожения холеры при помощи бактериофагов — вирусов, растворяющих бактерии. Этот метод был успешно применен в осажденном Сталинграде.

Но чаще всего имя этой учёной связывают с созданием первого отечественного пенициллина. Ермольевой и ее сотрудниками во Всесоюзном институте эпидемиологии и микробиологии был найден активный продуцент пенициллина и выделен первый отечественный пенициллин — крустозин. К 39 годам Зинаида получила звание профессора, множество правительственных наград и расположение самого товарища Сталина, однако её активность не умерилась. Позже под руководством Ермольевой были созданы новые антибиотики, в том числе экмолин, экмоновоциллин, бициллин, стрептомицин, тетрациклин; комбинированные препараты антибиотиков (дипасфен, эрициклин и др.).

Вот мы и обошлись без Софьи Ковалевской, Марии Кюри (а ведь еще Ирен Кюри!) и даже растиражированной Хеди Ламарр, чью биографию давно следует положить в основу приключенческого фильма (а заодно возвести ей храм, принося в дары прошлые версии айфонов). Надеюсь, вы понимаете, что этот список — мизерный процент от всего количества великолепных женщин, чьи строптивые умы не удержались (и не удерживаются) в рамках мира, «созданного мужчинами». Среди прочего женщины изобрели циркулярную пилу, перископ для подводных лодок, снегоуборочную машину, дворники и глушитель для автомобилей, посудомоечную машину, силикон (совсем не в том ключе, о котором вы подумали) и даже замазку. Именно благодаря женщинам у нас есть бронежилеты (а точнее, кевлар — арамидное волокно), препарат нистатин и телескоп «Хаббл».

Даже не станем напоминать вам, в каком году женщины смогли официально получать образование. История любой женщины-учёного или женщины-изобретателя — это почти всегда история борьбы, история о глупости предрассудков и история о большой силе и смелости всё это преодолевать.