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"Гуляю по Немиге, на концерты ходить дорого": победитель розыгрыша билетов Brutto студент из Минска

17.03.2017 09:59 — Разное | Tut.by  
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Афиша продолжает знакомить читателей с победителями розыгрышей из обновленного приложения «Афиша TUT.BY». Билеты на концерт Brutto, который состоялся в «Минск-Арене», получил Андрей, студент юридического факультета БГУ.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как стало известно, победитель установил приложение AFISHA.TUT.BY, когда проходила промоакция — обладателям нового приложения дарили билет в АртКинотеатр ТЦ Титан.

 — На мой андроид пришло оповещение, что в приложении AFISHA.TUT.BY проводится розыгрыш билетов на концерт группы Brutto. Для этого достаточно было нажать «согласен» — рассказал Андрей о том, как получил билеты. — Перед концертом неожиданно пришло оповещение, что я выиграл билет. Сначала подумал, что таких счастливчиков много, а потом узнал, что я единственный. Никогда раньше так не везло, думал, что все подстроено.

Студент рассказал, что любит песни «Ляписа» и был рад встрече с Михалком в составе группы Brutto.


— В туре концертов группы Brutto выступают со старыми хитами, к тому же там есть Михалок, поэтому я очень рад, что выиграл билеты.

В свободное время студент БГУ гуляет по Немиге и ходит в кинотеатры Минска.

— Я люблю есть фастфуд, поэтому хожу на Комаровку в «Техас чикен» — как по мне, самый хороший ресторан быстрого питания в Минске. Иногда хожу в кино во все кинотеатры столицы, гуляю по Немиге. Клубы не посещаю и на концерты не фанат активно ходить, да и стоит это дорого. Только один раз в прошлом году сходил на группу Three Days Grace в Минске. Повод хороший, потому что музыканты очень нравятся.

Присоединяйтесь: обновляйте свою версию приложения или скачивайте «Афиша TUT.BY» из магазина приложений и участвуйте в розыгрышах билетов на самые разные мероприятия.

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Теги: Минск
 
 
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