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"Гуляю по Немиге, на концерты ходить дорого": победитель розыгрыша билетов Brutto студент из Минска
Афиша продолжает знакомить читателей с победителями розыгрышей из обновленного приложения «Афиша TUT.BY». Билеты на концерт Brutto, который
Как стало известно, победитель установил приложение AFISHA.TUT.BY, когда проходила промоакция — обладателям нового приложения дарили билет в АртКинотеатр ТЦ Титан.
— На мой андроид пришло оповещение, что в приложении AFISHA.TUT.BY проводится розыгрыш билетов на концерт группы Brutto. Для этого достаточно было нажать «согласен» — рассказал Андрей о том, как получил билеты. — Перед концертом неожиданно пришло оповещение, что я выиграл билет. Сначала подумал, что таких счастливчиков много, а потом узнал, что я единственный. Никогда раньше так не везло, думал, что все подстроено.
Студент рассказал, что любит песни «Ляписа» и был рад встрече с Михалком в составе группы Brutto.
— В туре концертов группы Brutto выступают со старыми хитами, к тому же там есть Михалок, поэтому я очень рад, что выиграл билеты.
В свободное время студент БГУ гуляет по Немиге и ходит в кинотеатры Минска.
— Я люблю есть фастфуд, поэтому хожу на Комаровку в «
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Афиша продолжает знакомить читателей с победителями розыгрышей из обновленного приложения "Афиша TUT.BY".
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