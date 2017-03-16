Представители жителей дома по улицам Пролетарская и Нежнова в районном центре были вызваны в райисполком, где им сообщили, что 11-этажную высотку в их дворе строить не будут. Дом будет возведен на другой площадке.

Жители Мозыря больше четырех месяцев боролись против незаконного уплотнения — не пускали на площадку строительную технику, по очереди дежурили в любую погоду во дворе, писали обращения в инстанции, указывая на многочисленные нарушения законодательных норм при попытках построить новый дом на пятачке двора. Против строительства подписались около 500 человек. Самые активные не давали развернуть стройку во дворе на зеленой зоне, где раньше была детская площадка.

— Мы везде, на всех уровнях власти говорили о подлоге документов со стороны мозырских чиновников. Райисполком всем составом хочет оттеснить общественность от принятия решений. Все они, чиновники, замазались в подделке документов, и сегодня та же прокуратура не знает, что делать, когда все вместе они в райисполкоме занимались подлогом документов, — сообщал ранее Василий Домашкевич, который приезжал по поручению жителей улицы Пролетарской на прием в Гомель к представителю Администрации президента.

На этой неделе жители улицы Пролетарской подготовили требование к городским властям, милиции и прокуратуре, в котором сообщили о многочисленных нарушениях градостроительных, санитарных норм, технических нормативных актов, уже допущенных при планируемом строительстве.

«Требуем признать незаконным занятие данного земельного участка под строительство 11-этажного дома. А также требуем признать незаконной установку забора, которым с 14 ноября 2016 года обнесена площадка под предполагаемое строительство. Требуем до 15 марта убрать этот забор, восстановить стойки для сушки белья, выбивания ковров и засыпать яму для проведения субботника по благоустройству территории, запланированного жителями наших домов на 18 марта», — написали в письме жители Пролетарской и Нежнова. Они предупредили райисполком, что если забор не уберут строители — 18 марта они проведут субботник и сами снимут ограждение, приведут в порядок двор.

— Забор уже снимают строители, но субботник по благоустройству двора мы проведем, — заверила местная жительница Лариса Боханко.