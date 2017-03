Организаторы концерта группы «Pain» в Минске , которая выступит 19 апреля во Дворце Спорта , объявили скидку на билеты. С 17 марта, во время празднования ирландского праздника «День святого Патрика», скидка на билеты составит 20 — 30%.



19 апреля в столичном Дворце спорта покажут проект шведского музыканта Петера Тагтгрена. Группа Pain привезет в Минск коллекцию хитов за 20 лет и недавно вышедший восьмой студийный альбом «Coming Home».

Для тех, кто любит смотреть концерты на трибуне, спокойно усевшись на кресле, скидка на билеты составит — 20%, а тот, кто по-настоящему хочет почувствовать весь драйв и мощь рядом со сценой на которой выступят музыканты, скидка на танцпол и фан-зону будет — 30%. Данное предложение актуально с 17 до 19 марта, а билеты со скидкой можно будет купить на сайте AFISHA.TUT.BY и в кассах города.

Определился и разогрев «Pain», им станет французская индастриал-метал группа Dust in mind. Музыканты выпустили достаточно успешный альбом «Never Look Back» в 2015 году, который был хорошо принят музыкальными критиками и прессой. Кстати, Dust in mind презентует свою новую пластинку «Oblivion», выход которой намечен на 7 апреля.

Фирменное звучание, непередаваемая энергетика, драйв, рок и мощь станут одним целым 19 апреля во Дворце Спорта.



Стоимость билетов: от 25 до 64 руб. Инфо: (017) 2 299 039, (017) 2 299 095. Купить билет