|
Билеты на концерт группы "Pain" в Минске можно купить со скидкой до 30%
Организаторы концерта
19 апреля в столичном Дворце спорта покажут проект шведского музыканта Петера Тагтгрена. Группа Pain привезет в Минск коллекцию хитов за 20 лет и недавно вышедший восьмой студийный альбом «Coming Home».
Для тех, кто любит смотреть концерты на трибуне, спокойно усевшись на кресле, скидка на билеты составит — 20%, а тот, кто по-настоящему хочет почувствовать весь драйв и мощь рядом со сценой на которой выступят музыканты, скидка на танцпол и фан-зону будет — 30%. Данное предложение актуально с 17 до 19 марта, а билеты со скидкой можно будет купить на сайте AFISHA.TUT.BY и в кассах города.
Определился и разогрев «Pain», им станет французская индастриал-метал группа Dust in mind. Музыканты выпустили достаточно успешный альбом «Never Look Back» в 2015 году, который был хорошо принят музыкальными критиками и прессой. Кстати, Dust in mind презентует свою новую пластинку «Oblivion», выход которой намечен на 7 апреля.
Фирменное звучание, непередаваемая энергетика, драйв, рок и мощь станут одним целым 19 апреля во Дворце Спорта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 17 марта, во время празднования ирландского праздника "День святого Патрика", скидка на билеты составит 20 - 30%.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии