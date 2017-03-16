﻿ Билеты на концерт группы "Pain" в Минске можно купить со скидкой до 30%. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Билеты на концерт группы "Pain" в Минске можно купить со скидкой до 30%

17.03.2017 09:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Организаторы концерта группы «Pain» в Минске, которая выступит 19 апреля во Дворце Спорта, объявили скидку на билеты. С 17 марта, во время празднования ирландского праздника «День святого Патрика», скидка на билеты составит 20 — 30%.


painworldwide.com

19 апреля в столичном Дворце спорта покажут проект шведского музыканта Петера Тагтгрена. Группа Pain привезет в Минск коллекцию хитов за 20 лет и недавно вышедший восьмой студийный альбом «Coming Home».

Для тех, кто любит смотреть концерты на трибуне, спокойно усевшись на кресле, скидка на билеты составит — 20%, а тот, кто по-настоящему хочет почувствовать весь драйв и мощь рядом со сценой на которой выступят музыканты, скидка на танцпол и фан-зону будет — 30%. Данное предложение актуально с 17 до 19 марта, а билеты со скидкой можно будет купить на сайте AFISHA.TUT.BY и в кассах города.

Определился и разогрев «Pain», им станет французская индастриал-метал группа Dust in mind. Музыканты выпустили достаточно успешный альбом «Never Look Back» в 2015 году, который был хорошо принят музыкальными критиками и прессой. Кстати, Dust in mind презентует свою новую пластинку «Oblivion», выход которой намечен на 7 апреля.

Фирменное звучание, непередаваемая энергетика, драйв, рок и мощь станут одним целым 19 апреля во Дворце Спорта.


painworldwide.com

Стоимость билетов: от 25 до 64 руб.

Инфо: (017) 2 299 039, (017) 2 299 095.

Купить билет

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 17 марта, во время празднования ирландского праздника "День святого Патрика", скидка на билеты составит 20 - 30%.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Украінец ехаў у Беларусь з 167 металічнымі капканамі (фота)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика