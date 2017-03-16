56-летняя гомельчанка, работая ведущим специалистом отдела розничного бизнеса в одном из банков областного центра, в апреле 2015 года незаконно открыла счет на имя подруги. А с депозитного счета другого клиента, гражданина Вьетнама, перевела на него более 30 тыс. долларов и обналичила их.

— В августе и сентябре 2015 года обвиняемая таким же образом открыла несколько банковских счетов на имя своего знакомого и перевела на них более 20 тыс. долларов, принадлежавших вьетнамцу, — рассказали TUT.BY в УСК по Гомельской области.

Зачисленные деньги женщина снимала в различных банкоматах с платежных карточек, эмитированных к указанным счетам. А при оформлении документов подделывала подписи клиентов и банковских работников, осуществлявших контроль.

В августе 2016 года гомельчанка узнала логин и пароль доступа своего коллеги к компьютерной системе банка. И в его отсутствие перевела на депозитный счет знакомой три тысячи долларов, принадлежавших гражданину Вьетнама.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по двум статьям УК. Во время предварительного расследования обвиняемая частично возместила ущерба.