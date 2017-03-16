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Это знак того, что Беларусь готова возложить на себя серьезные обязанности в международных организациях, считает глава ПА ОБСЕ. Муттонен нравится в Беларуси, она готова приехать сюда еще.

Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен назвала выдвижение кандидатуры Елены Купчиной на пост генерального секретаря ОБСЕ позитивной инициативой Беларуси, пишет Sputnik .

Как ранее сообщалось, посол Беларуси в Австрии Елена Купчина, ранее работавшая в должности заместителя министра иностранных дел, была выдвинута кандидатом на пост генсека ОБСЕ.

"Считаю, что это позитивная инициатива Беларуси. Решение будет принято соответствующими институциональными структурами нашей организации, но, безусловно, это знак того, что Беларусь готова возложить на себя серьезные обязанности в международных организациях", — сказала Муттонен в вечернем эфире белорусского телеканала "Беларусь 1".

Говоря о современных вызовах и проблемах в сфере безопасности, председатель ПА ОБСЕ обратила внимание на необходимость сотрудничества на международной арене. По ее словам, летняя сессия ПА ОБСЕ в Минске станет возможностью организовать такой диалог.

Муттонен также особо отметила роль Беларуси в урегулировании ситуации на Украине. Глава ПА ОБСЕ назвала сильными позиции женщин в белорусском обществе, и поделилась впечатлениями от своего пребывания в стране. "У меня чувство, что я здесь уже неделю: столько информации политической, экономической, культурной. Я решила, что приеду в Беларусь с удовольствием еще раз", — сказала она.



