﻿ "Это уважение к футболисту". Моуринью рассказал, зачем он кормил игрока во время матча бананом. 21.by
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"Это уважение к футболисту". Моуринью рассказал, зачем он кормил игрока во время матча бананом

17.03.2017 10:18 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал эпизод, произошедший с защитником команды Маркосом Рохо в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» (1:0).

Во время игры во втором тайме Моуринью очистил банан и передал его на поле для Рохо.

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«Если вы когда-нибудь уставали в своей жизни, то должны знать, чего требует организм. Он требует хотя бы чего-нибудь. Игрок попросил банан, и это не смешно. Это уважение к футболисту», — приводит слова Моуринью BBC.

 
 
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Во время игры во втором тайме Моуринью очистил банан и передал его на поле для Рохо.

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