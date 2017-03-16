В следующем году на свет появится третье поколение кроссовера Porsche Cayenne, топ-версия которого может в итоге стать самым динамичным "паркетником" в мире.





По сообщениям зарубежных СМИ, речь идет о новой модификации Cayenne Turbo S E-Hybrid, которой достанется гибридная установка от недавно представленной аналогичной версии Panamera . Напомним, что комбинация из четырехлитрового V8 от "просто" Turbo S и электромотора позволяет выдать на-гора 680 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента.

С такой установкой новый Cayenne может стать самым мощным и быстрым SUV в мире (по крайней мере, первое время и если только в Lamborghini не "подзарядят" как следует свой будущий SUV Urus), затрачивая на размен первой "сотни" менее 4 секунд.





В основу нового поколения Cayenne ляжет платформа MLB, на которой созданы новые Audi Q7 и Bentley Bentayga, а также разрабатываются Volkswagen Touareg следующего поколения, Lamborghini Urus и Audi Q8. Премьера нового Cayenne, прототипы которого уже неоднократно попадали в объективы шпионских камер, может состояться уже этой осенью на автосалоне во Франкфурте, но у дилеров новинка появится не раньше 2018 года.