Минске: официальный комментарий МВД" title="Задержания после марша в Минске: официальный комментарий МВД" class=""> Минске: официальный комментарий МВД" title="Задержания после марша в Минске: официальный комментарий МВД" class=""> /

Во время санкционированной Минским горисполкомом акции, прошедшей в Минске в среду 15 марта, представители правоохранительных органов действовали исключительно в рамках закона, сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел Республики Беларусь Георгий Евчар, которого цитирует телеканал СТВ .

"Во время акции отдельные граждане грубо нарушили закон о массовых мероприятиях, который запрещает скрывать лица под масками. Сотрудники милиции предупреждали о неправомерности действий, однако законные требования правоохранителей граждане проигнорировали и продолжили участие в мероприятии именно в масках. В целях установления личности, а так же возможной причастности к иным правонарушениям было принято решение о проведении задержания", — сообщил Евчар.

По словам официального представителя МВД, задержание производилось в общественном транспорте, так как была вероятность того, что правонарушители могут скрыться. По информации правоохранительных органов, во время задержания пострадал один из сотрудников милиции. В настоящее время он находится в больнице.

В МВД подчеркивают, что закрытые масками лица — это прямое нарушение статьи 11 "Закона о массовых мероприятиях" РБ. Ответственность за нарушение предусматривает штраф до 30 базовых величин (на сегодняшний день это 690 рублей) или административных арест до 15 суток.

Аналогичные законодательные акты действуют в разных странах мира. Так, например, закрытые масками лица запрещены на массовых мероприятиях в США, Канаде, Австрии. В Германии за подобное нарушение законодательства предусмотрен арест сроком до года, в Испании штраф в 30 тысяч евро.

Комментарий официального представителя МВД Георгия Евчара о задержаниях во время марша в Минске слушайте на радио Sputnik Беларусь.