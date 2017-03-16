Страшно представить, как много усилий пришлось приложить белорусским продавцам, консультантам, официантам — всем, чья работа попадает под определение «обслуживающий персонал», — чтобы слова «Беларусь» и «сервис» воспринимались как антонимы. Сколько литров чая в рабочее время пришлось выпить, сколько раз — поцокать языком и закатить глаза, сколько нужно было напоминать, что «это в мои обязанности не входит!», «у меня перерыв вообще!», «сдачи нет, как хотите!».





Но зато результат есть! Случаи вменяемого обслуживания стали настолько редкими, что их впору заносить в Красную книгу. И сталкиваясь с ними, ты чувствуешь какую-то неловкость даже, волнуешься, краснеешь — хочется не просто чаевые дать, но и раскланяться, пролепетать: «Ну что вы, зачем же вы со мной так… как с нормальным человеком?».

Что хуже отсутствия белорусского сервиса? Только его навязчивое присутствие! Кто столкнулся раз — уже не забудет. Истории эти сыплются от друзей и знакомых, как из рога изобилия, что доказывает: сервис у нас есть, да ещё и с национальным колоритом — постсоветским таким, покрытым налетом заботливого раздражения. Адекватность, субординация, соответствие должностным обязанностям? Не, не слышали.

Это как в «Служебном романе», помните?

— Если память мне не изменяет, вы числитесь в бухгалтерии?

— По-моему, да…

— Вы это хорошо помните?

— Да, по-моему…

— Так вот, было бы очень полезно, если б вы иногда, время от времени, занимались не только общественными делами, но и своими прямыми должностными обязанностями.

Только у нас при попытке получить консультацию или продукт ты не получишь ни того, ни другого. Но зато узнаешь, что живешь неправильно, и бонусом — как жить надо.

Во взгляде консультанта из-под удрученных твоим присутствием бровей, читается: «Мало того что у этого идиота есть деньги, так он их еще и тратит… Тратит не на то!». Впрочем, почему «во взгляде»? Белорусский сервис прекрасен своей прямолинейностью: здесь вам не за спиной, а в глаза, облачившись в одеяния далай-ламы, снисходительно скажут: «Я лучше знаю, что вам лучше!»

И вот пара занимательных примеров.

Мастер по маникюру долго и критично рассматривает ногти. Потом приступает к работе, вздыхая, прицокивая и совершая какие-то невероятные мимические миниатюры. Начинаешь ерзать на стуле, вытягивая шею, чтобы тоже посмотреть на ногти и понять: что ж там за беда такая… Грибок, прости господи, бородавка? А может, ещё чего пострашнее? Спросить, почему у мастера такое лицо, не решаешься, но встревожена. Но минут через пять её саму прорывает:

— Девушка! Я вот смотрю и думаю: зачем вам маникюр? У вас же даже кутикула не наросла! Вы когда на маникюре были последний раз?

— Дней 10 назад…

— Вот! И зачем вы через 10 дней снова пришли на маникюр?!

— Эээ… Мероприятие сегодня, хочется, чтобы руки выглядели аккуратно… (Начинаешь оправдываться и чувствуешь себя полной идиоткой.)

— Могли бы дома бесцветным лаком покрыть — и было бы аккуратно! Зачем идти на маникюр в салон? Не понимаю…

И все последующие 40 минут она качает головой, приговаривая «даже кутикула не наросла… зачем маникюр? не понимаю». Попытаться развеять её осуждение и возмущение из-за моей не наросшей кутикулы так же перспективно, как, по Жванецкому, «разогнать туман полотенцем».



animal-photos.ru

Или вот таксисты — славный народ. Некоторые, как мы знаем, берут 63 рубля за 10 км . Но есть и те, кто радеет за полноту кошелька клиента.

Не сработал будильник, немного проспала. Пока выпила кофе, превратила гнездо на голове в волосы и запрыгнула в брюки — «немного проспала» превратилось в «капец, как опоздала, не успею на планерку — влетит». Что делать? Вызывать такси.

Хмурый дядя интересуется: куда? Называю адрес — недовольно крякает. Но он, в общем-то, со старта был не рад, поэтому не очень-то удивилась.

И всё-таки через минуту туча на лице водителя находит вербальный выход:

— Вот говорят: кризис в стране! Денег нет у населения! А люди не могут две остановки на метро проехать — такси вызывают!

— Но я… Я опаздываю на работу!

— Так не надо (с нажимом) опаздывать! Хорошо живем: на такси на работу ездим!

— Но у меня ноутбук тяжелый… И неудобно на каблуках…

— Нет, конееечно! Если у вас денег много, то что ж!..

Мямлишь всё это «оправдательное» и думаешь: какого чёрта? Что за школьная (или национальная?) привычка теряться при малейшем вторжении на твою территорию, сдавать её с потрохами и рапортовать чужому дяденьке — «нет, я вообще-то не такая, я себе обычно такси позволить не могу!.. и кутикулу, пока не нарастет, не срезаю!»



pikabu.ru

Или, казалось бы, что проще: купить подушку. Просто купить самую обычную подушку без преодоления препятствий! Но не тут-то было.

Пока выбираю, подкрадывается продавец:

— Я вижу, вы подушку с бамбуковым наполнителем смотрите. Не берите!

— Почему? Я читала, что для аллергиков хорошо…

— Ой девушка, знаете, что вы читали? Рекламу вы читали! Вот и всё! Вот, посмотрите, какая хорошая подушка на пуху — и дешевле стоит!

— Спасибо, но я не хочу на пуху, я всё-таки хочу с бамбуком.

— Деееевушка, ну я же лучше знаю! Стойте, положите этот бамбук. Ну, если вы не хотите на пуху, купите просто наволочку и наполнитель! Это очень удобно, очень хорошо! Это ещё дешевле получится! Сами набьете наволочку, как захотите, за три копейки!

Пришлось позорно сбежать и выждать время, пока она нашла следующую жертву. После этого, крадучись, схватить свою «бамбуковую радость» — и бегом-бегом на кассу.



netlore.ru

Но пик заботы обо мне как о покупателе… Точнее — нет, обо мне как о человеке с сомнительным моральным обликом, случился давеча в зоомагазине. В котором, кстати, затариваюсь регулярно, имею скидочную карту и вроде как должна считаться постоянным клиентом.

Разглядываю витрину с кормами, когда подходит консультант:

— Вам что-то посоветовать? (Коварный был вопрос, как оказалось.)

— Да нет, спасибо, сейчас определюсь…

— Корм для какой породы выбираете?

— Ни для какой — котиков во дворе подкормить.

— То есть вы кормите бездомных животных?!

— Ну… Да.

— Хочу вам сказать, что я категорически против кормления беспризорных животных.

— Эээ…

— Вот вы их кормите, добренькая, а они плодятся и потом какают в детские песочницы! А мои дети там лазают, едят песок — и потом у них глисты! Никто не знает, чем лечить!

— Послушайте, я не хочу ничего знать про ваших детей и их глистов. Я хочу просто купить корм.

— То есть вам уличные котики-собачки важнее, чем дети, я правильно понимаю?! Такая вот у вас доброта наполовину! То есть вы понимаете, что вы виноваты в том, что у детей глисты?

И так далее, и всё в том же духе — про своих детей, их глистов и прочее мракобесие.

Когда я попросила жалобную книгу, продавец был крайне удивлен обвинением в неэтичности и несоответствии должностным обязанностям — ведь «он просто высказал свое мнение». Просто высказывать свое мнение, о котором никто не спрашивал, вместо того чтобы выполнять свою работу — как это славно, согласитесь!



amazonaws.com

Честно говоря, сюрреализм происходящего долгое время заставлял думать, что происходит такое только со мной. Но знакомые говорят «абсурдно, поэтому верю!» — и делятся не менее прекрасными историями о том же самом.

Так, подруга купила во Франции комплект белья — красивый, недешевый. Девочки знают, и девочки подтвердят: есть у каждой такой вот «комплект мечты». Это он и был.

До того момента, как подружка неаккуратно срезала бирку на лифчике. Появилась маленькая, но обидная дырка, которая рисковала расширить свои владения. Пришлось идти в ателье. А там случилось вот что:

— Девушка, ну конечно заметно будет! Как вы думали — сделать такую дыру и чтобы незаметно после штопки было? Я вообще не понимаю… Зачем нужно было такой вот лифчик неудачный брать — чтобы бирка сбоку? Абы что, а не лифчик.

Горькая обида за лифчик заставила подругу выступить в его защиту:

— Вообще-то, лифчик хороший… Во Франции покупала.

— Ой, я не могу, во Франции! В «Милавице» все полки завешаны такиииими красивыми лифчиками — выбирай не хочу! Во Франции! Ну что сказать? Испортили вы свой дорогой французский лифчик!

***

Или вот история от коллеги:

«Диалог на кассе:

— Конечно, хорошо живете. Взяли и набрали мандаринов. И даже не посмотрели, сколько стоят, из какой страны. Конечно, хорошо живете. А вдруг они с косточкой или кислые.

— Так там же их всего два вида: в сетке и эти, поштучно.

— В сетке апельсины, просто они мелкие и похожи на мандарины. А в первом ряду есть другие мандарины и уценка. Конечно, хорошо живете, и даже цену не запомнили.

Кассир встает и идет смотреть стоимость набранных мной мандаринов. Кричит из отдела фруктов:

— Тут брали? Эти?

Киваю, мол, да: эти и тут.

— А вот сзади вас еще мандарины есть. Их вы даже не заметили.

Снова возвращается на кассу:

— Конечно, хорошо живете. Взяли мандарины, а я тут пробиваю…"

И ещё о продавцах — от сотрудницы:

«Срочно понадобилась розетка, побежала в „Рамонак“.

— А что, только белые?

— Есть еще слоновая кость, но на самом деле они как очень-очень грязные белые. Как будто белые давно-давно не мыли. Плохая идея, не надо их брать.

Потом по дороге забежала в аптеку за сиропом от кашля.

— Мне вон тот, пожалуйста.

— В нем восемь компонентов, очень велик риск аллергии. Выбирайте среди однокомпонентных.

— Но я всегда беру именно этот. Он мне помогает, я его знаю.

— Выбирайте среди однокомпонентных. Возьмите подорожник.

Ничего купить не дают — ни тебе сироп, ни слоновую кость!».

В этой стране победившей «чэснаци» никому не нужны продажи и клиенты — исключительно общение и слушатели! Складывается впечатление, что чувство такта нужно, как пробу Манту, вводить в виде инъекции поголовно — в школьном возрасте. И следить: если реакция плохая, раздражение прям пошло, значит, будущий работник сферы обслуживания! Тогда ему ещё вдогонку прививочку от языкочесания и жизнепоучения, а под язык — таблеточку для улучшения выражения лица и отношения к клиенту.

Ведь отчего всё это происходит? Помимо исторической привычки (почти 70 лет с 22-го по 91-й даром не прошли) бесцеремонно, «во благо», вторгаться в чужое пространство, есть ещё вот что: непереносимость того, что у кого-то есть деньги, с которыми человек готов расстаться по своему личному желанию и усмотрению.

Нужно предупредить, что не надо так делать! Не сработало? Тогда отговорить! Упрямится? Тогда запретить прямым текстом!

Так давайте же, несмотря на запреты и вопреки заботе о нас, жить безобразно роскошно: ездить на такси, делать маникюр раз в 10 дней, спать на бамбуковых подушках, рвать французские лифчики, есть неакционные мандарины, кормить бездомных котов и пить восьмикомпонентный сироп от кашля!