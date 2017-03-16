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Беларусь за 5 лет направила в Украину более 1 тысячи запросов об оказании правовой помощи

17.03.2017 10:58 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь за 5 лет направила в Украину более 1 тысячи запросов об оказании правовой помощи

фото: sputnik.kg

Белорусские следственные органы за последние 5 лет направили в Украину более 1 тыс. запросов об оказании правовой помощи по уголовным делам, сообщили в Международно-правовом отделе центрального аппарата Следственного комитета Беларуси.

Делегация Следственного комитета Беларуси во главе с председателем Иваном Носкевичем посетила с визитом Украину, в ходе которого состоялась рабочая встреча с Генеральным прокурором Украины Юрием Луценко и представителями Генеральной прокуратуры.

«Сотрудничество Следственного комитета Беларуси и компетентных учреждений юстиции Украины в сфере досудебного уголовного производства осуществляется в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года через центральный компетентный орган – Генеральную прокуратуру Украины. За весь период деятельности Следственного комитета Беларуси с 2012 года в Украину было направлено более тысячи просьб об оказании правовой помощи по уголовным делам, находящимся в производстве белорусских следователей», – отметили в Следственном комитете.

На встрече с руководством Генеральной прокуратуры, помимо вопросов оказания правовой помощи, обсуждались различные аспекты реформирования правоохранительной системы и уголовного судопроизводства Украины, в частности, оценка правоприменителями эффективности реализации произошедших изменений в законодательстве.

Во время визита особое внимание было уделено изучению подготовки кадров для правоохранительных органов и повышению квалификации. Представители Следственного комитета Беларуси ознакомились с деятельностью Национальной академии прокуратуры Украины и Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого в Харькове, встретились с ректорами этих учебных заведений.

Следственным комитетом Беларуси будет продолжено изучение зарубежного опыта по реформированию уголовного судопроизводства и подготовке кадров для правоохранительных органов.
 
 
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Белорусские следственные органы за последние 5 лет направили в Украину более 1 тыс. запросов об оказании правовой помощи по уголовным делам, сообщили в...

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