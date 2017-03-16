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Польша отложила введение евро минимум на 10 лет

17.03.2017 10:42 — Разное | Ежедневник  
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Польша отложила введение евро минимум на 10 лет

фото: nasha.lv

Польша не собирается принимать евро в течение 10 или 20 лет. Об этом заявил польский вице-премьер Матеуш Моравецкий, сообщило Bloomberg 15 марта.

По словам вице-премьера, если страна лишится таких инструментов, как возможность эмитировать долг, устанавливать процентные ставки и печатать свободно конвертируемую валюту, то «быстро пожалеет» о таком решении.

«Через 10-20 лет, когда ключевые параметры экономики страны будут схожими с теми, что есть в Германии, Франции и Нидерландах, мы подумаем над этим», — сказал он.

В то же время глава партии «Право и Справедливость» Ярослав Качинский отметил, что Польша может перейти на евро только тогда, когда ее ВВП на душу населения составит 85 процентов от германского. При этом, по данным Bloomberg, сейчас он равен (по паритету покупательной способности) 69 процентам от среднеевропейского. Когда Польша вступала в ЕС, он составлял менее 50 процентов. В то же время темпы роста экономики Польши выше средних по Евросоюзу, пишет lenta.ru.

 
 
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Польша не собирается принимать евро в течение 10 или 20 лет. Об этом заявил польский вице-премьер Матеуш Моравецкий, сообщило Bloomberg 15 марта.

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