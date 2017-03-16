В Минске инспекторы задержали пьяного водителя Nissan Primera. Об этом AUTO.TUT.BY сообщила представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.





— Ночью 16 марта житель одного из домов по улице Волоха обратил внимание на автомобиль Nissan, который ездил по двору, виляя из стороны в сторону. Очевидец позвонил в милицию, — сказали в ГАИ.

Прибывшие на место вызова инспекторы задержали водителя. По внешним признакам он был сильно пьян. Это подтвердило и медосвидетельствование — 2,4 промилле алкоголя.





По словам мужчины, он поссорился с женой, после чего сел в автомобиль и поехал кататься.

В отношении нарушителя инспекторы составили административный протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина будет лишен права управления транспортными средствами на три года. Также ему грозит штраф до 100 базовых величин.

Если вы видите, что пьяный садится за руль и планирует ехать, позвоните в дежурную часть ГАИ (в Минске — 222−17−17) или 102. Возможно, вы спасете чью-то жизнь.