День святого Патрика — праздник, изначально религиозный, а сейчас и культурный, который отмечают не только в Ирландии, но и в Беларуси. AFISHA.TUT.BY поговорила с организаторами минского ивента, который проходит в столице уже 10 лет, о прибыльности ирландской вечеринки, кулачных боях между девушками на ней и отношении к белорусским праздникам.



Фото предоставлено организаторами

«В баре вам максимум нарисуют трилистник на щеке»

— Нас собиралось человек 10, мы шли по проспекту с ирландскими флагами и спорили, заберут нас в милицию или нет, — так Татьяна Грудько, организатор Дня святого Патрика, вспоминает 2007 год.

Этого шествия, организованного знакомыми, тогда ей показалось недостаточно. И через год — когда о празднике в Минске по-прежнему знали немногие — девушка организовала мини-фестиваль .

Справка AFISHA.TUT.BY День святого Патрика — культурный и религиозный праздник. Считается, что святой Патрик принес Ирландии христианство и победил змей. На символе праздника — трехлистном клевере он объяснил людям понятие Святой Троицы: «Так же, как три листа могут расти от одного стебля, так и Бог может быть един в трех лицах». Этот день символизирует не только принятие христианства ирландцами, но является праздником культурного наследия Ирландии в целом.

Организацией Дня святого Патрика Татьяна, арт-директор столичного ивент-агентства, занимается для души. В этом деле ей помогает спутник Илья.

— Я любила Ирландию, когда это еще не было мейнстримом, — рассказывает девушка. — В работе есть коммерческое направление — корпоративы, свадьбы. А есть то, что для души. Нам нравится наше дело. Нравится движ, энергия на празднике.

Татьяна с Ильей считают, что мероприятие, которое организовывают они, не похоже на те, что многие видели в минских пабах.

— У нас формат мини-фестиваля. Это и спектакль, и концерт, и дискотека, и конкурсы с играми. Выступает много музыкальных групп, танцуются кельтские танцы, проводятся мастер-классы, где учат танцевать традиционные танцы. Много конкурсов, в том числе командных. Какие-то вещи идут параллельно, одни сменяют других. Проводим и шуточные кельтские свадьбы — женим пары на один день и одну ночь.



Фото предоставлено организаторами

При этом сегодня в Минске чуть ли не каждый бар считает своим долгом объявить вечеринку, посвященную Дню святого Патрика, говорят ребята.

— У них просто играют музыканты, девушки в аккуратных шапочках. Максимум — вам нарисуют трилистник на щеке. У нас все по-другому, и если вы хотите прийти во фраке, то у нас не совсем тот формат.

«Позитивный сценарий — когда мы выходим в ноль»

День святого Патрика Татьяна и Илья ежегодно устраивают именно 17 марта. На какой бы день недели он ни выпал.

— Понятно, что если на понедельник или вторник — наутро людям хочется комфортно себя чувствовать на работе. В первые годы приходило к нам человек 100, сейчас, наверное, пятьсот. Я не знаю, мы не считаем. И по билетам этого отследить нельзя, многие идут по пригласительным.













— Сколько стоит организовать такой мини-фестиваль?

— Мы не знаем цифр. Количество друзей, волонтеров и бесплатной помощи нам — колоссально. Самые большие затраты идут на аренду, рекламу. Позитивный сценарий — когда мы выходим в ноль. Первые годы были убыточными, а самый большой минус был в 2015 году, в кризис, когда люди и на концерты не ходили. Но если зарабатывать деньги, работать нужно по-другому и тратить энергию на другие вещи.

Еще один большой вопрос — никогда не знаешь, сколько будет людей. От этого возникает сложность с поиском площадки.

— Если место маленькое, а людей много — некомфортно. Если большая, а людей мало — не та атмосфера и переплата за аренду. Поэтому лучше всего, когда билеты покупают еще до февраля, когда они по 10 рублей (в день мероприятия — 20. — Прим. AFISHA.TUT.BY). Так и людям дешевле, и мы знаем, каким будет наш минимальный бюджет и сколько точно будет человек.



Фото предоставлено организаторами

«Мы двумя руками и за Купалье, и за Коляды»

На мини-фестивале все обнимаются, пьют пиво, а еще дерутся. В один год парни в килтах дрались на мечах, а вот что полюбилось и прижилось — бои между девушками.

— В каком-то году впервые на свой страх и риск провели бои в перчатках. При этом если человек выходит за рамки, все останавливается. Мы растягиваем канаты, устраиваем ринг. Многие с большим интересом наблюдали, особенно девушки, и сказали: «Мы тоже хотим!». Они дерутся не в полную силу, да и перчатки мягкие — без подготовки ими никого не вырубишь.



Фото предоставлено организаторами

Организаторы часто читают комментарии от тех, кто не празднует: «Зачем вы это делаете?». У нас, мол, много своих национальных праздников.

— Мы двумя руками за наши праздники. За Купалье, Каляды, которые и сами празднуем. Любим белорусскую культуру, знаем ее, пытаемся пропагандировать. День святого Патрика — это день, когда можно побыть ирландцем и оторваться, ведь часто в повседневности нам не хватает задиристости и драйва.

День святого Патрика можно также провести в « Граффити », TNT , Plan B и других заведениях. Полную афишу смотрите тут .

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