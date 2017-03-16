Арендаторов помещений в зданиях в центре Минска, которые относятся к историко-культурным ценностям, обязали заплатить 5% от годовой прибыли предприятия за воздействие на исторический центр Минска. Арендодатель — «Мiнская спадчына» — ссылается на указ президента № 527 «Аб некаторых пытаннях аховы гiсторыка-культурнай спадчыны».



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Указ существует с 2007 года, но о нем и об обязательных отчислениях арендаторы, снимающие помещения несколько лет, услышали впервые два дня назад, когда им пришло приглашение на общее собрание в администрации Центрального района.

На встречу журналиста TUT.BY не пустили — представители «Мiнскай спадчыны» объяснили, что «администрация района требует аккредитацию» на открытое мероприятие. После встречи арендаторы рассказали о ситуации, в которой они неожиданно оказались.

— Мы снимаем помещение на Революционной, 8 с недавнего времени. Но когда подписывали договор аренды, никто нас не предупреждал о том, что мы должны будем платить дополнительные отчисления за то, что снимаем тут помещение, — говорит арендатор Елена.

Согласно указу, юрлица, физлица или ипэшники выплачивать в фонд компенсации должны в случаях, когда они:

— не имеют возможности ограничить или полностью остановить движение транспортных средств (…) на дорогах, прилегающих к недвижимым материальным историко-культурным ценностям (зон охраны). Или не имеют возможности ограничить деятельность коммуникационных линий, которые создают угрозу сохранения этих историко-культурных ценностей или зон охраны;

— не имеют возможности ограничить или полностью остановить хозяйственную или иную деятельность, которая приводит к загрязнению воздушного или водного бассейна и создает угрозу сохранения недвижимых материальных историко-культурных ценностей или зон охраны;

— не имеют возможности приостановить или полностью остановить деятельность, ограниченную охранными обязательствами; - допускают не соответствующее использование историко-культурных ценностей (не в соответствии с их историко-культурным значением).

То есть, попросту говоря, арендаторы должны платить только в двух случаях: если уже причинили ущерб историко-культурной ценности или причиняют ущерб на постоянной основе своей деятельностью.

— Если бы мы тут гоняли по территории строительную технику или проводили сельхозработы, то все было бы понятно. Но ведь большинство просто снимает здесь помещение под офис! Какой вред историко-культурной ценности мы этим наносим? Мы снимае тут офис несколько лет и никаких отчислений никогда не делали. Если же «Мiнская спадчына» считает, что мы используем их помещения не по назначению, почему они тогда изначально заключили с нами договоры аренды? Они ведь знали, под что мы арендуем. Это какой-то театр абсурда. — удивляются арендаторы. — Более того: все арендаторы сами привели свои помещения в порядок, сделали ремонты. А арендодатель в лице «Мiнскай спадчыны» даже санузлы не привел в порядок. А ведь вы платим немаленькую аренду — квадратный метр здесь стоит около 25 евро.

Есть еще один нюанс: большинство арендаторов в историческом центре снимает помещение лишь под центральный офис, а свою основную деятельность осуществляет в других местах.

— Например, курсы иностранных языков держат здесь центральный офис, а занятия проводят в другом месте. И теперь от всей прибыли, которую владельцы имеют со своей деятельности в другом месте, они должны вдруг выплатить государству за одно помещение? Где логика?

Про сроки, в которые арендаторы должны внести плату, в указе написано четко: оплата производится ежегодно до 15 марта. На собрании, которое проходило в исполкоме 16 марта, арендаторам раздавали памятки с расчетным счетом, на который они должны были перечислить деньги в тот же день и прислать копию платежки на факс Минкульта.





— Нас пригрозили, что с теми, кто не захочет платить, будет разбираться прокуратура. Но если бы арендаторы знали про эти 5% сразу, когда заключали договора!.. — говорят арендаторы. — Есть еще один нюанс: большинство фирм здесь — унитарные предприятия, которые работают по упрощенной системе налогообложения. То есть на наши доходы наши расходы никак не влияют. И теперь как мы должны посчитать 5% от чистой прибыли? Представители «Мiнскай спадчыны» сказали, что как сами рассчитаем, так и примут. То есть мы можем взять с потолка любую сумму и сказать, что это 5% от прибыли? Абсурд!

В «Мiнскай спадчыне» ситуацию комментируют лаконично: есть указ и его все должны исполнять.

— Уплачивали ли ранее арендаторы эти отчисления, сказать не могу, но указ действует с 2007 года, — говорит заместитель директора по экономике, правовым вопросам и инвестициям «Мiнскай спадчыны» Александр Кохан. — На балансе нашей организации более 70 объектов, которые являются объектами историко-культурной ценности. Все они находятся в историческом центре города. Сколько арендаторов на этих 70 объектах, сказать не могу: где-то один арендатор занимает все здание, где-то их с десяток. Нам администрацией Центрального района была поставлена задача собрать и проинформировать арендаторов об уплате отчислений. Мы их собрали и предложили сделать эти отчисления.

— То есть это не обязательно, а по желанию?

— Указ носит императивную норму, но я не могу их заставлять, я не фискальный орган, я как арендодатель им предложил.

— То есть можно и отказаться?

— Я не отвечу на этот вопрос. Указ исполнять должны все.

Деньги, которые арендаторы должны перечислить на расчетный счет Минкульта, пойдут не на содержание или реставрацию зданий, где они арендуют офисы, а в фонд главы государства по поддержке культуры и искусства.