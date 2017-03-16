Февральская инфляция в Беларуси составила 0,5%. Больше всего подорожали услуги — на 1,5%, а на непродовольственные товары и вовсе зафиксировали дефляцию в 0,02%. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как в феврале изменились цены в соседних странах.



Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

В России в феврале инфляция составила 0,2%, сообщает Федеральная служба государственной статистики. С начала года потребительские цены выросли на 0,8%.

В Украине цены на товары и платные услуги в прошлом месяце выросли на 1% (в январе — на 1,1%). Продовольственные товары стали дороже на 1,5%, зато одежда и обувь подешевели на 2,8%. Жилье и коммунальные услуги подорожали на 0,2%.

В Казахстане, который является нашим партнером по Таможенному союзу, инфляция в феврале составила 1% (в январе — 0,8%), сообщает Комитет по статистике этой страны. Продовольственные товары подорожали в прошлом месяце на 1,4%, непродовольственные — на 0,6%, а услуги — на 0,9%. С начала года больше всего в Казахстане подорожали продовольственные товары — на 2,6%. К примеру, картофель — на 15%, овощи — на 13,9%, говядина — на 5,3%, фрукты — на 3,3%, хлеб — по 2,1%.

В Латвии потребительские цены за февраль выросли на 0,4%, в Литве — на 0,3%, в Эстонии — на 1,4%.

Февральская потребительская инфляция Беларуси — одна из самых низких в СНГ. Этот показатель ниже только в Армении (там даже дефляция) и в России. Но инфляция в феврале в Беларуси оказалась одной из самых высоких среди восточноевропейских стран, отмечает БДГ.



Инфографика с сайта bdg.by