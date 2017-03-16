Извержение вулкана Этны застало туристов и журналистов компании BBC врасплох. Впрочем, последние сумели записать этот момент на видео.

«Very relieved to be safe» — the terrifying moment @BBCMorelle and crew were caught up in Mount Etna eruption https://t.co/11inHwxYPO pic.twitter.com/Zz0JKmWU1v — BBC News (World) (@BBCWorld) 16 марта 2017 г.

Репортер BBC Ребекка Морелль сообщила, что в результате извержения пострадало около 10 человек — речь о травмах головы, ожогах и порезах в результате попадания раскаленных камней и пара.

Сама девушка в результате инцидента получила вывих плеча, а оператор группы — порванную куртку:





Этна — действующий стратовулкан, расположенный на восточном побережье Сицилии, недалеко от городов Мессины и Катании. Это наиболее высокий действующий вулкан в Европе. Сейчас высота Этны составляет 3329 м над уровнем моря.

По разным данным, у Этны имеется от 200 до 400 боковых вулканических кратеров. В среднем раз в три месяца то из одного, то из другого кратера извергается лава.

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