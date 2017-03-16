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извержение вулкана "накрыло" съемочную группу BBC

17.03.2017 11:11 — Разное | Tut.by  
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Извержение вулкана Этны застало туристов и журналистов компании BBC врасплох. Впрочем, последние сумели записать этот момент на видео.

Репортер BBC Ребекка Морелль сообщила, что в результате извержения пострадало около 10 человек — речь о травмах головы, ожогах и порезах в результате попадания раскаленных камней и пара.

Сама девушка в результате инцидента получила вывих плеча, а оператор группы — порванную куртку:


Этна — действующий стратовулкан, расположенный на восточном побережье Сицилии, недалеко от городов Мессины и Катании. Это наиболее высокий действующий вулкан в Европе. Сейчас высота Этны составляет 3329 м над уровнем моря.

По разным данным, у Этны имеется от 200 до 400 боковых вулканических кратеров. В среднем раз в три месяца то из одного, то из другого кратера извергается лава.

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Ранения головы, ожоги, порезы и синяки получили до десяти человек.

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