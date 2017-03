Извержение вулкана Этны застало туристов и журналистов компании BBC врасплох. Впрочем, последние сумели записать этот момент на видео.

«Very relieved to be safe» — the terrifying moment @BBCMorelle and crew were caught up in Mount Etna eruption https://t.co/11inHwxYPO pic.twitter.com/Zz0JKmWU1v