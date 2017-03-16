﻿ В витрине минского ЦУМа заметили формулу с ошибкой. 21.by
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В витрине минского ЦУМа заметили формулу с ошибкой

17.03.2017 11:06 — Разное | Tut.by  
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На этой неделе витрины минского ЦУМа украсили коллекции белорусских дизайнеров. В одной из витрин манекены дополнили табличками с формулами. Правда, не обошлось без неточностей.


Фото: «Открытый подиум»

В черном «облаке» справа написана формула Eкин=mgh. Скорее всего, Eкин — это кинетическая энергия. Правда, по этой формуле можно рассчитать не кинетическую энергию, а потенциальную.

Напомним, кинетическая энергия тела — это величина, равная работе, произведенной при разгоне тела до данной скорости. Ее величина зависит от массы и скорости, а формула выглядит так:

Оформители минских витрин не впервые допускают неточности. К примеру, в 2013 году одну из витрин ГУМа украсили кубом с математическими выражениями и графиками.


Фото: TUT.BY

На кубе написана одна из формул сокращенного умножения: a2 + b2 = (a − b)(a + b). Правда, в ней перепутали плюс и минус. Верная формула выглядит так: a2 − b2 = (a − b)(a + b).

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Оформители минских витрин не впервые допускают неточности.

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