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В витрине минского ЦУМа заметили формулу с ошибкой
На этой неделе витрины минского ЦУМа
В черном «облаке» справа написана формула Eкин=mgh. Скорее всего, Eкин — это кинетическая энергия. Правда, по этой формуле можно рассчитать не кинетическую энергию, а потенциальную.
Напомним, кинетическая энергия тела — это величина, равная работе, произведенной при разгоне тела до данной скорости. Ее величина зависит от массы и скорости, а формула выглядит так:
Оформители минских витрин не впервые допускают неточности. К примеру, в 2013 году одну из витрин ГУМа украсили кубом с математическими выражениями и графиками.
На кубе написана одна из формул сокращенного умножения: a2 + b2 = (a − b)(a + b). Правда, в ней перепутали плюс и минус. Верная формула выглядит так: a2 − b2 = (a − b)(a + b).
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Оформители минских витрин не впервые допускают неточности.
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