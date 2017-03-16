|
"Минская" станция московского метро: артиллерийские орудия и цифра "45"
17.03.2017 11:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл новый участок московского метро от "Делового центра" до "Раменок" Калининско-Солнцевской линии. Среди новых станций — "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки".
Станции метро "Минская" размещена прямо возле Парка Победы, поэтому при создании дизайна ведущий архитектор АО "Метрогипротранс" Тамара Нагиева вдохновение искала на Поклонной горе. В оформлении станции использованы фотографии из музея военной техники, а красный цвет символизирует цвет красного знамени. Если встать посередине станции, на колонах сойдутся цифры "45" — год Победы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Москве появилась новая станция метро "Минская". Смотрите в фотоленте Sputnik, как она оформлена и как проходило ее открытие.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии