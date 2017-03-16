

Создать для комнаты красивый дизайн бывает достаточно сложно, ведь все нужно оформить так, чтобы в помещении было приятно находиться. Одной из главных задач здесь является выбор освещения. В качестве одного из элементов декора может быть бра. Купить бра сейчас можно во многих магазинах, а вот как выбрать бра и как расположить в комнате, рассмотрим в статье.

Выбор бра для комнаты





Правильно подобранные светильники смогут обеспечить тёплый мягкий свет. Они занимают меньше места, чем другие приборы освещения.

Выбирая бра для комнаты, помните, что любые настенные лампы лучше смотрятся в паре, когда их располагают по сторонам от камина, зеркала, дивана или других предметов, т.е. необходимо выбрать объект, для которого необходимо дополнительное освещение.

Варианты подключения бра





Бра подключаются с помощью обычной розетки или проводятся проводами, как люстра. Можно выбрать модели на батарейках, но помните, что светить они могут немного хуже, а батарейки нужно менять часто.

Подключить такие светильники можно к выключателю или с помощью выключателя-шнурка. Если вы купили бра на две и более лампочки, подключить их можно таким образом, чтобы включалось нужное количество лампочек.

Как правильно расположить бра?

Для каждой комнаты есть определенный способ размещения для получения полноценного освещения.

Спальня





Когда вы выбираете светильники для спальни, предпочтение отдавайте затемненным моделям. Вешать их лучше над кроватью, высоту нужно выбирать небольшую, примерно метр от кровати. При этом расположении можно получить хорошее освещение, подходящее для спальной комнаты.

Гостиная





При расположении в гостиной вешать можно сразу несколько светильников, чтобы было достаточно света. В этом случае можно ограничиться небольшой люстрой с малым количеством лампочек. Оптимальная высота составляет 1,5 - 2 метра.

Прихожая





Для небольших прихожих выбирают два светильника, которые обычно располагают по сторонам зеркала. Если это помещение небольшое, то можно повесить и один прибор. Подходящая высота составляет 1,7 - 2 метра.

Лестница

При планировании освещения вдоль лестницы предпочтение отдают нескольким приборам. Их оптимально располагать вдоль постепенного подъема лестницы на расстоянии около метра друг от друга.

Кухня





Настенные светильники для кухни обычно вешают симметрично над столом (не более 0,5 - 0,7 метра), чтобы удобно было ужинать всей семьей. При расположении бра на кухне освещение должно падать на стол или рабочую зону, а не освещать стены.

Где купить бра в Минске?





Настенные лампы для всего дома в Минске сейчас можно найти во многих магазинах, например:

салоне светильников «Австрийский свет» на ул. М. Танка, 30/2;

магазине светильников «Стар Лайт» на ул. Харьковской, 78/1;

салоне светильников «Массив» на пр-те Независимости, 76;

магазине «Эллада» на пр-те Дзержинского, 24; ул. Берестянская, 2;

салоне «Магия света» на ул. Алибегова, 13А (ТЦ "ТАИР", павильон № 24).

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